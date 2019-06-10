Политолог Шаповалов назвал антиконституционными призывы освободить заподозренного в наркосбыте Голунова

Москва, 10 июня. Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал безответственным поведение либеральных СМИ, которые требуют немедленно освободить арестованного журналиста Meduza Ивана Голунова.

По его словам, подобные требования по сути являются давлением на следствие и на суд, а потому носят антиконституционный характер.

«К этому нужно относиться чрезвычайно серьезно. Думаю, люди, которые пытаются получить политические дивиденды для борьбы с властью, поступают в высокой степени безответственно. Такие действия подлежат осуждению», — отметил Шаповалов.

Политолог также обратил внимание на то, что те средства массовой информации, которые сейчас выступают в поддержку Голунова, не пытались также рьяно заступаться за редактора «РИА Новости. Украина» Кирилла Вышинского, который ранее был арестован украинскими властями по подозрению в госизмене. По мнению Шаповалова, это свидетельствует о двойных стандартах, пишет «ПолитЭксперт».

Напомним, что 6 июня полиция задержала сотрудника Meduza на Цветном бульваре в Москве. При себе у него было пять свернутых пакетов с метилэфедроном весом в четыре грамма. Еще пять граммов кокаина и весы стражи правопорядка обнаружили у журналиста дома. Против задержанного было возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Комиссия Совета Федерации по информационной политике возьмет под контроль ситуацию с задержанием Голунова. Аналогичное заявление ранее сделал советник президента РФ Антон Кобяков.