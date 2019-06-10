Москва, 10 июня. И обвинение, и защита обжалуют 13-летний срок в колонии строгого режима для полковника Дмитрия Захарченко. Об этом адвокаты объявили в зале Пресненского суда Москвы. Журналисты спросили Захарченко, как он оценивает приговор.

Как пишет РИА Новости, обвиняемый подчеркнул, что он будет обжалован. Такое же мнение выразила государственный обвинитель Милана Дигаева, уточнив, что приговор обжалуют. Таким образом, защита и обвинение заявили, что обжалуют приговор Захарченко в московском суде.

В понедельник суд признал полковника Захарченко виновным по делу о взятках. Его приговорили к 13 годам колонии. Пресненский суд Москвы оправдал скандально известного полковника по ключевому из трех обвинений в коррупции. По мнению суда, факт получения взятки в 800 тысяч долларов не доказан.

Полковник Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года. Ранее он курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Дело получило широкую огласку после того, как СМИ стало известно о почти девяти миллиардах рублей в разной валюте, обнаруженных в квартире обвиняемого. Сам Захарченко, занимавшийся работой по борьбе с коррупцией происхождение денег объяснить не смог.

В апреле суд признал отца полковника Захарченко Виктора Захарченко виновным в растрате. Обвинение требовало для Виктора Захарченко пять лет тюрьмы и штраф в полмиллиона рублей. Сам подсудимый заявлял о своей невиновности.

Это дело было выделено из материалов против полковника Захарченко. Представляющий интересы полковника адвокат Вячеслав Леонтьев отметил, что у отца был проведен обыск, во время которого следователи нашли трудовую книжку с записью «МИА-банка». Далее следователи запросили сумму выплат и выяснили прочие нюансы.

Напомним, Виктору Захарченко и второму фигуранту уголовного дела — Владимиру Корьевкину — вменялась растрата денежных средств банка при помощи поддельного трудоустройства в МИА отца полицейского. Корьевкин ранее заверял, что Захарченко-старший в банк на должность советника главы был назначен «по указанию» экс-заместителя руководителя департамента городского имущества Москвы Глеба Бондаренко.