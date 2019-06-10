Очнувшийся Алибасов первым делом спросил про кота

Москва, 10 июня. Музыкант и продюсер Бари Алибасов находится без сознания в реанимации. В понедельник утром продюсер очнулся и первым делом спросил про кота, об этом рассказал его сын Бари Алибасов-младший.

По словам сына продюсера, врачи уже не дают ему препараты для медикаментозного сна, однако музыкант продолжает большую часть суток проводить во сне.

«Сегодня утром он открыл глаза, спросил про своего кота и снова заснул», — рассказал Алибасов-младший в комментарии телеканалу «360».

Кроме того, сын продюсера отметил, что врачи диагностировали у Алибасова серьезное повреждение пищевода. Пострадавший больше не сможет никогда глотать, добавил собеседник. Также сын Алибасова сообщил, что при лечении возникли осложнения: один из ожогов зарастает неправильно, и из-за этого кишечник может закупориться, пишет «Газета.ру».

Алибасов вот уже несколько дней находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Продюсер отравился средством для прочистки труб «Крот», которое перепутал с питьевым йогуртом. После отравления о его состоянии поступает неутешительная информация: у Алибасова, которому незамедлительно промыли желудок, диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор проверит средство для очистки труб «Крот» после отравления Алибасова. В ведомстве сообщили, что маркировку «Крота» проверят на предмет соответствия ГОСТам.