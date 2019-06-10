Малькевич осудил хайпующих на деле попавшегося на наркотиках Голунова

История вокруг задержания по подозрению в распространении наркотиков, а затем помещения под домашний арест журналиста Ивана Голунова не повод хайпа, который устроила вокруг этого либеральная общественность. Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей высказал глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

По словам Малькевича, сотрудники его фонда собрали информацию по менее резонансным делам по 228 статье о сбыте наркотиков, и выяснились интересные закономерности. Как региональные журналисты, так и люди, не имеющие отношения к СМИ, задержанные по этой статье, достаточно часто коротают время до приговора под домашним арестом, так что ничего сверхординарного в деле Голунова не происходит. Если вина сбытчика наркотиков доказана в суде, виновный отправляется в колонию, и не имеет значения, был он во время следствия в СИЗО или под домашним арестом.

«Как представитель медиасообщества, я полностью за честное, открытое и беспристрастное разбирательство, — комментирует Малькевич дело Голунова. — Но, мне кажется, у некоторых наших коллег [в связи с домашним арестом подозреваемого] присутствует какая-то преувеличенная радость».

Малькевич рассказал, что специалисты Фонда защиты национальных ценностей внимательно проанализировали практику по регионам по таким преступлениям и сделали определенные выводы.

«В целом домашний арест [до суда] является вполне рабочей и практикуемой мерой по таким преступлениям. Так что не надо думать, что [в деле Голунова] к этому привело «народное движение» в его защиту, — отметил Малькевич. — И второй момент, о чем неоднократно говорили мои коллеги из регионов. Не секрет, что с региональными журналистами иногда происходят различные неприятности, но за них московские коллеги так активно не вписываются. То есть получается, что если ты не московский журналист, за тебя никто особо бороться не будет. А с другой стороны, борьба — это, конечно, хорошо, но, если ты не журналист, а обычный гражданин, высока вероятность, что тебя точно так же отправят под домашний арест безо всякого хайпа».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что спецкор зарегистрированного в Латвии интернет-издания «Медуза» Иван Голунов на прошлой неделе был задержан в Москве в качестве подозреваемого по делу о распространении наркотиков.

По данным полиции, при себе у Голунова были заранее расфасованные наркотические вещества; подготовленные к продаже наркотики были обнаружены и на съемной квартире журналиста. Однако, когда в посвященный этому резонансном делу релиз МВД вкралась техническая ошибка, это было немедленно использовано либеральными СМИ для раздувания скандала с необоснованной критикой власти.

По мнению депутата Госдумы Евгения Федорова, тот факт, что к требованию немедленно освободить попавшегося на наркотиках Голунова присоединилось такое количество российских журналистов, говорит, что акция в его защиту явно координировалась, скорее всего — из-за рубежа. Антироссийски настроенные силы попытались сыграть на солидарности журналистского сообщества, использовав российские СМИ втемную и, скорее всего, в неблаговидных целях, считает депутат ГД.

Многие эксперты не без удивления отметили, что требование немедленно освободить Голунова и снять с него все обвинения сродни идее срочно закрыть все дела по наркоторговле и отпустить на свободу всех, кто отбывает наказание по этой статье, а это примерно 25% контингента российских колоний. Такое решение стало бы настоящим подарком для наркомафии, уверен Евгений Федоров.

По мнению многих экспертов, история с Голуновым показывает, какими методами оппозиция пытается раскачать ситуацию, чтобы легитимировать освобождение арестованных и осужденных не только по антинаркотическим статьям, но и по другим нарушениям российского законодательства.

Пример — попытка скандального блогера Алексея Навального увязать с делом Ивана Голунова дело своего соратника Леонида Волкова, получившего второй административный арест за призывы к несанкционированным митингам.