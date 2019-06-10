Как западные спецслужбы выбирают руководителей Латвии и готовят страну к конфликту с Россией

В конце мая депутаты Сейма Латвии выбрали в президенты гражданина ФРГ еврейско-латышского происхождения. Пятью месяцами ранее правящая коалиция утвердила премьером американца латышского происхождения. 10 лет главную спецслужбу республики возглавлял британский бригадный генерал латышского же происхождения. Два срока президентом ЛР была канадка-латышка, которую в детстве вывезли родители из Риги, бежав вместе с отступавшими войсками вермахта.

И вот эти иностранцы привели Латвию в НАТО и ЕС, выступали и выступают за ассимиляцию русских детей, старательно ухудшали и ухудшают отношения с Россией так, словно выполняют порученное задание. И какое же «новое задание» теперь у руководителей республики?

Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал депутат Сейма Янис Адамсонс, в прошлом капитан 3-го ранга, командир пограничного сторожевого корабля Тихоокеанского погранокруга, после возвращения на родину в 1992 году — замкомандующего ВМС Латвии, командующий Государственной пограничной службой республики, министр внутренних дел.

Директива спецслужб Запада: список нежелательных латвийских политиков

Латышский депутат отметил, что стратегическим партнерам абсолютно не нужно, чтобы ключевые посты в Латвии занимали люди, мыслящие самостоятельно.

«Поэтому в начале 2000-х годов представители спецслужб наших стратегических партнеров прибыли в Латвию, встретились с высшими должностными лицами и представили список из 28 человек, которые нежелательны в латвийской политике. Из этого списка сейчас в политике остались два с половиной человека…»

На вопрос корреспондента ФАН, кто они, политик назвал несколько персон. Ими оказались Янис Урбанович, глава фракции социал-демократической партии «Согласие» в Сейме, которая прежде защищала интересы нелатышского населения страны. Сам Янис Адамсонс — член той же партии, который в упомянутом списке занимал вторую позицию.

А под первым номером западные спецслужбисты обозначили Айвара Лембергса, мэра Вентспилса еще с советских времен, президента Латвийской ассоциации транзитного бизнеса, председателя правления Вентспилского свободного порта с 1994 года, миллионера, выступающего за тесное сотрудничество с Москвой.

«Лембергса (прокуратура обвиняет его во взятках и легализации преступно нажитых средств в крупных размерах. — Прим. ФАН) в политике попытались понизить до невозможного с помощью многолетних судебных разбирательств», — отмечает Адамсонс, который в свое время сам пострадал от принятого под него закона, запрещавшего бывшим сотрудникам КГБ, которым он фактически не являлся, избираться в Сейм.

Дело в том, что собеседник ФАН был морским офицером-пограничником, а погранвойска в советское время формально являлись структурой КГБ. Лишь после нескольких лет судов, разбирательств, в том числе и в Европейском суде по правам человека в Страсбурге, ему удалось вновь вернуться в большую политику.

Отношение к бывшему главе МВД ЛР резко изменилось в отрицательную сторону, когда он, будучи главой парламентской комиссии по расследованию латвийского педофилгейта, два десятка лет назад вскрыл структуру высокопоставленных педофилов среди высших сановников страны.

На вопрос корреспондента ФАН, кто еще фигурировал в списке, Адамсонс приводит несколько имен «нежелательных элементов». Это, например, известный тележурналист и экс-политик Эдвин Инкенс, бывший глава МИД ЛР и один из лидеров Народного фронта Латвии Янис Юрканс, бывший врач, спикер Сейма и лидер нацобъединения Янис Страуме.

«Так что список составлялся не по политической принадлежности, а по способностям конкретных людей принимать самостоятельные решения, что не входило в планы стратегических партнеров, — подчеркивает депутат. — У народа Латвии сложилось впечатление, что Вайра Вике-Фрейберга («канадская гостья». — Прим. ФАН) совершенно случайно стала президентом. Но это не соответствует действительности. Ее (профессора психологии Монреальского университета с 1965 по 1998 год, специалиста по латышскому фольклору. — Прим. ФАН) готовили на эту должность минимум лет пять, исподволь, заручаясь поддержкой интеллигенции. Вот и перед нынешними выборами президента была проведена предварительная работа по той же схеме, с привлечением интеллигенции. А несогласных в Сейме различными способами быстренько заткнули. Даже тех депутатов, которых должны были выдать для уголовного преследования, не выдали, а повременили, чтобы их фракция не проголосовала иначе».

Корреспондент ФАН напомнил, что Левитс поддержал перевод бывших русских школ лишь на латышский язык обучения.

«Да, хотя ему как юристу надо было знать элементарную вещь — что есть такая Конвенция по нацменьшинствам, 10-я статья которой предусматривает возможность обучения нацменьшинств на родном языке и участие неграждан в выборах самоуправления, — напоминает Адамсонс. — Латвия присоединилась к Конвенции частично, ратифицировав ее, исключая эту самую статью. А это — долгоиграющая бомбочка с зажженным фитилем, который постепенно тлеет и ждет взрыва».

Латвию пытаются подготовить к конфликту с Россией

«Ни для кого не секрет, что Латвию пытаются подготовить к той же самой роли, которую сыграла Грузия, то есть к организации военного конфликта с Россией. Или к той роли, что по отношению к России сыграла Украина», — предупреждает член партии «Согласие».

Политик напомнил, что в прошлом году в марте совершенно не случайно пытались изменить закон о госгранице. Поправки позволяли бы не уведомлять погранохрану о проводимых вблизи границы учениях. Соответственно, пограничники не смогли бы предупредить об этом сопредельную сторону. Так что однажды учебные маневры, которыми имеют право командовать в Латвии в том числе офицеры НАТО, могли перерасти в боевые действия.

«Если был бы принят тот вариант закона, то у нас на восточной границе уже бы тлел военный конфликт, в лучшем случае маленький. Потому что наши так называемые стратегические партнеры заинтересованы в создании очагов напряженности вокруг России», — подчеркивает депутат, благодаря активной позиции которого и разъяснению коллегам в Сейме возможных последствий и удалось предотвратить самую настоящую законотворческую диверсию.

Корреспондент ФАН удивился, что депутаты правящей коалиции допускают подобное, словно не понимают грозящей им же самим опасности.

«К сожалению, в течение последних 25 лет я наблюдаю деградацию нашей так называемой политической элиты. И подавляющее большинство абсолютно не понимает уровня опасности, а кто понимает, на тех находят уздечку, как одернуть и как вернуть в стойло», — констатирует Янис Адамсонс.

Но если этот фитиль догорит и случится конфликт, то он будет уже со страной НАТО, в отличие от тех же Грузии и Украины, заметил корреспондент ФАН.

«Не будем строить иллюзий в отношении того, является ли страна членом НАТО или нет, — считает наш собеседник. — В каком году был конфликт между Турцией и Грецией, хотя обе страны входят в НАТО, по поводу Кипра? В 1974-м. Взяли и разделили Кипр. И северная часть острова отошла Турции…»

Адамсонс объясняет, что в случае Латвии никто не ставит цель непременно добиться военного конфликта с Россией. Достаточно будет отдельных провокаций, чтобы продемонстрировать всему миру, что и в отношении Латвии РФ является «агрессором», что Россия — это «абсолютное зло».

«Затем накрутить новые санкции, еще больше снизив уровень жизни в России, чтобы вызвать недовольство правлением Путина, — отмечает депутат Сейма. — Поднять либеральную общественность, попытаться устроить цветную революцию, чтобы раздробить РФ как национальное государство на разные составляющие и прибрать к рукам ее богатства. Еще до недавнего времени на полном серьезе обсуждался вопрос по поводу размещения «першингов» (американская твердотопливная двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности, достаточной для поражения объектов в центре России. — Прим. ФАН) в Польше или в Прибалтике. Поляки подтвердили свою готовность разместить эти ракеты и нанести ядерный удар по «проклятым москвичам» (в Польше решено размещать ракетные комплексы Tomahawk. — Прим. ФАН). Не возражала против ракет и Грибаускайте (Даля Грибаускайте, бывшая президент Литвы, яро ненавидящая Россию. — Прим. ФАН). Но куда выгоднее устанавливать «першинги» в Латвии или Эстонии — время подлета к целям измеряется буквально несколькими минутами. Если в Эстонии выступили категорически против размещения ракет, заявив, что являются безъядерной страной и таковой останутся, то в Латвии стали лавировать, прикидывая, на чью сторону стать. Вместо моста между Востоком и Западом Латвия пытается превратить свою территорию в военный полигон».

Запрет на георгиевские ленточки и русский язык — явления одного порядка

Корреспондент ФАН поинтересовался у собеседника, что заставило фракцию «Согласие» дружно воздержаться во время голосования по запрету георгиевских ленточек на публичных мероприятиях в Латвии. Законопроект пока передан на рассмотрение комиссией Сейма, но нет сомнения в том, что правящая коалиция приложит все силы, чтобы его утвердить.

«Потому что, кроме георгиевских ленточек, в законопроекте, автором которого является нацобъединение, значится еще и нацистская символика. Голосование против запрета георгиевских лент автоматически означало бы одобрение и нацистской символики. Нацобъединение сознательно смешало в кучу и то и другое, чтобы не оставить выбора. И самое главное — уравнять фашизм с коммунизмом, а фашистскую Германию — с Советским Союзом».

Спрашивается, как же эти депутаты из нацобъединения могут уравнивать эти понятия, когда сами же в ежегодных шествиях по центру Риги прославляют как героев присягавших Гитлеру бывших легионеров двух латвийских дивизий Waffen SS?

«Вопрос к заказчику. В этот ряд надо ставить и реформу школ, и всяческие языковые реформы, и сохранение памятников, и целый ряд других острых проблем, которые направлены на разжигание ненависти между различными этническими группами, условно говоря, между латышами и русскоязычными, чтобы в конечном итоге получить зону конфликта, — отмечает Янис Адамсонс. — Национальное объединение работает на то, чтобы ухудшить ситуацию в Латвии, в том числе и экономически. Так, по надуманному предлогу о нарушении режима санкций против России «гавкнули» в прошлом году последний отечественный банк ABLV. И еще хвалятся тем, что из республики за год ушло 9,1 миллиарда евро нерезидентов. И не могут понять, что эти столь необходимые средства для экономики Латвии (для сравнения: на 2019 год в госбюджете ЛР предусмотрена сумма доходов в размере 9,2 млрд евро. — Прим. ФАН) осели или у соседей — в Литве с Эстонией, на Кипре, в Лондоне, или в штате Дэлавер (один из северо-восточных штатов США, называемый офшорным раем. — Прим. ФАН)».

Ни с одним из иностранных банков в Латвии подобное не происходит, указывает политик.

«Понятно, что за всем этим стоят экономические интересы наших стратегических партнеров. Тогда мы можем вспомнить определенные наши давнишние интервью, когда говорили, зачем вся эта бодяга началась в Грузии во времена [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили, зачем понадобился госпереворот на Украине, — приводит примеры вмешательства «потусторонних сил» во внутренние дела «суверенных» государств собеседник ФАН. — Конечно, [бывшего президента Украины Петра] Порошенко и иже с ним привлекут к уголовной ответственности. Наконец, и следователи Генпрокуратуры Украины — не прошло и пяти лет — пришли к заключению, что, оказывается, применять бомбометание по своему мирному городу и его жителям — это военное преступление».

Зато наши правящие депутаты вовсю то поддерживали Саакашвили и Порошенко, то осуждали Россию за созданный не ею инцидент в Керченском проливе, отмечает морской офицер.

«И сейчас я им задаю вопрос на комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции: как теперь они запоют, когда украинская прокуратура возбудила в отношении Порошенко уголовное дело по госизмене и злоупотреблению служебным положением в связи с действиями в Керченском проливе? Какое заявление будет на этот раз принимать наш парламент? — риторически вопрошает Янис Адамсонс. — Мир далеко уже не однополярен, чего не хотят признавать в США и чего не видят их сателлиты в Европе. Недавно завершивший свою работу Петербургский международный экономический форум, в котором лидеры России и Китая недвусмысленно продемонстрировали свою общую позицию по множеству вопросов, лишь высветил сложившееся соотношение сил. Не понимать этого не могут даже незрячие».

Отметим, что на параде в честь 100-летия образования Латвии 18 ноября 2018 года иностранную часть открывали канадцы, которые составляют костяк батальона НАТО в республике. За ними следовали военнослужащие из Польши и Испании. Все они как бы должны вселять уверенность в латвийских солдат, что НАТО не оставит их в трудную минуту, хотя те же эксперты RAND, американского стратегического исследовательского центра, работающего по заказам правительства США, Пентагона и других военных организаций, не один раз доказывали, что Латвию удержать невозможно. Да и на лицах самих канадцев, поляков и испанцев не чувствуется что-то особого настроя и уверенности в той миссии, для которой их и прислали в Латвию.

«И самое печальное, что латвийские политики готовы прислуживать иностранцам, вместо того чтобы защищать интересы наших жителей, — добавляет военный эксперт. — А если и принимают самостоятельные решения, то они часто противоречат собственным законам. Так вышло и с выборами нового президента, которые, следуя букве закона, можно признать нелигитимными…»

«А царь-то ненастоящий!»: президент Латвии избран с нарушениями норм Конституции ЛР

Конституция Латвии предусматривает, что, если треть депутатов Сейма и больше подписывают заявление о созыве внеочередного заседания парламента, президиум Сейма обязан созвать заседание с указанной повесткой дня в обозначенные сроки, рассказывает член партии «Согласие».

Так, 9 мая 34 депутата парламента подали заявление в президиум о созыве 5 июня внеочередного заседания парламента для выборов президента (руководителя республики в Латвии выбирают не всенародным голосованием, а лишь 100 депутатов Сейма. — Прим. ФАН).

«Президиум в нарушение Конституции решил созвать заседание парламента 25 мая, проигнорировав конституционные требования депутатов. И сейчас дилемма: что делать? Подавать заявление в Конституционный суд? На 99% мы его выиграем, хотя сами итоги выборов не оспариваем. Спикер Сейма, когда о нарушении Конституции заговорили, назвала решение президиума политическим, пытаясь оправдать его незаконность. Но президиум не имеет права принимать политические решения, его обязанность и задача — организовывать работу парламента. Единственный, кто голосовал против самоуправства, — Андрей Клементьев, представляющий «Согласие» в президиуме. Выступая на заседании парламента по этому поводу, председатель фракции «Согласие» в Сейме Янис Урбанович отметил, что вот этот «камешек», который попал в туфлю Левитса, будет мешать ему ходить в течение ближайших четырех лет (срок президентства в ЛР, который может быть затем продлен еще на четыре года. — Прим. ФАН), — замечает собеседник ФАН. — Потому что Эгилс Левитс избран в нарушение процедуры».

Впрочем, вряд ли самого Левитса этот «камешек» обеспокоит, как и его сторонников из правящего и правого большинства, которые в своих решениях мало чем отличаются от большевиков, которых так поносят.

Помните универсальную формулу «Кто не с нами, тот против нас»? Бывшие красные латышские стрелки — гвардейцы революции, как их называли, — огнем и мечом доказывали это в первые годы советской власти. Потом, во время сталинских репрессий, это обернулось против них же самих. Однако потомки стрелков историю если и учили, то плохо.