Поплавская заинтриговала подписчиков фотографией с большим животом

Москва, 10 мая. Известная советская и российская актриса Яна Поплавская заинтриговала поклонников фотографией с большим животом, которую она выложила в Instagram.

«Жду девочку», — говорится в подписи к снимку.

Многие подписчики страницы Поплавской тут же начали поздравлять ее с пополнением в семье, другие — критиковать за позднюю беременность, однако мало кто обратил внимание на попавшую в объектив видеокамеру. Не исключено, что Поплавская просто изображает беременную женщину, снимаясь в клипе или фильме, сообщает Пятый канал.

Напомним, что Поплавская прославилась еще в 10 лет, когда снялась в фильме «Про Красную Шапочку». Она также приняла участие в съемках таких картин, как «Узник замка Иф», «Суета сует», «Фантазии Веснухина», «Васса», «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя», «Громозека», а также сериала «Солдаты-15. Новый призыв».

С 2015 году живет с радиоведущим Евгением Яковлевым, который на 12 лет ее младше. Имеет двух сыновей — 34-летнего Клима Поплавского и 23-летнего Никиту Поплавского.

Ранее сообщалось, что Поплавская выступила против признания певицы Юлии Началовой заслуженной артисткой России посмертно. Актриса в эфире программы «Привет, Андрей» на канале «Россия 1» выразила мнение, что Началова была народной, а не заслуженной артисткой. По ее мнению, «это люди определяют: народный человек, народный артист, или нет».

При этом она не поддержала инициативу о посмертном признании Началовой заслуженной артисткой России. По ее словам, ценить певицу нужно было при жизни.