Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Автоматическое списание штрафов со счетов должников могут закрепить в КоАП

36
0 Оставить комментарий

Автоматическое списание штрафов со счетов должников могут закрепить в КоАП

Москва, 10 июня. Административные штрафы размером до 10 тысяч рублей будут автоматически списываться с банковских счетов должников без возбуждения исполнительного производства. Об этом говорится в концепции нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), опубликованной на сайте правительства РФ.

«Предлагается введение упрощенного механизма исполнения постановлений о назначении административных штрафов на суммы, не превышающие 10 тысяч рублей», — говорится в документе.

Постановления о назначении административных штрафов, направленные в Федеральную службу судебных приставов, будут исполняться в автоматическом режиме путем списания денежных средств с банковских счетов должников.

Напомним, в конце марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минюсту и Минэкономразвития подготовить концепцию нового кодекса. В создании концепции приняли участие представители Госдумы, Совфеда, Верховного суда, а также научного юридического сообщества. 5 июня концепция нового КоАП была представлена и одобрена на заседании кабинета министров. 10 июня на сайте правительства РФ была опубликована концепция нового Кодекса об административных правонарушениях.

Концепция нового КоАП предполагает уменьшение количества видов административных правонарушений, а также их разделение на категории. Кроме того, авторы концепции предлагают не штрафовать граждан за впервые совершенные негрубые нарушения, а выносить предупреждения. 

infox - new
Автор: Артем Никулин
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров