Автоматическое списание штрафов со счетов должников могут закрепить в КоАП

Москва, 10 июня. Административные штрафы размером до 10 тысяч рублей будут автоматически списываться с банковских счетов должников без возбуждения исполнительного производства. Об этом говорится в концепции нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), опубликованной на сайте правительства РФ.

«Предлагается введение упрощенного механизма исполнения постановлений о назначении административных штрафов на суммы, не превышающие 10 тысяч рублей», — говорится в документе.

Постановления о назначении административных штрафов, направленные в Федеральную службу судебных приставов, будут исполняться в автоматическом режиме путем списания денежных средств с банковских счетов должников.

Напомним, в конце марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минюсту и Минэкономразвития подготовить концепцию нового кодекса. В создании концепции приняли участие представители Госдумы, Совфеда, Верховного суда, а также научного юридического сообщества. 5 июня концепция нового КоАП была представлена и одобрена на заседании кабинета министров. 10 июня на сайте правительства РФ была опубликована концепция нового Кодекса об административных правонарушениях.

Концепция нового КоАП предполагает уменьшение количества видов административных правонарушений, а также их разделение на категории. Кроме того, авторы концепции предлагают не штрафовать граждан за впервые совершенные негрубые нарушения, а выносить предупреждения.