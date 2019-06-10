Идлиб показал, что Турция предала соглашения с Россией по Сирии ради боевиков и США

Военные действия на окраинах Большого Идлиба» становятся все интенсивнее. Террористы во главе с «Джебхат ан-Нусрой»1 (деятельность запрещена в РФ) продолжают атаковать Сирийскую арабскую армию (САА) преимущественно на севере провинции Хама, несмотря на большие потери, которые успели нанести им войска САР и ВКС РФ. Откуда же джихадисты черпают ресурсы для новых нападений и обстрелов? Выясняло Федеральное агентство новостей (ФАН).

Так, вчера вечером, по данным Twitter-ресурса (Breizhman1983), боевики «Джейш Аль-Иззы» пытались провести контратаку на недавно освобожденный населенный пункт Касабия на юго-западе Идлиба у границы с Хамой.

В связи с этими событиями вызывает все больше вопросов позиция Турция, которая еще осенью прошлого года в рамках соглашений с Россией взяла на себя обязательства по отводу сил радикалов из буферной зоны. Однако, как показывает нынешняя ситуация, Анкара не просто не выполнила условия договоренностей, но, даже более того, целенаправленно действовала в интересах боевиков.

Есть множество свидетельств того, что турки снабжали и продолжают снабжать лояльные к ним идлибские бандгруппы вооружениями и техникой. Об этом уже давно пишут мировые, и в том числе западные, СМИ. Например, Reuters. Военные конвои из Турции, полные оружия, регулярно направляются в соседнюю сирийскую провинцию. Однако зачем достаточно ограниченному контингенту турецких военных столько боевых средств?

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев уверен, что без поддержки извне джихадисты не смогли бы вести систематические контратаки и обстрелы вдоль почти всей линии соприкосновения сторон на северо-западе САР. Об этом он сказал в интервью корреспонденту ФАН.

«Очевидно, что Анкара не приветствует продвижения армии САР на этом направлении, но боевики сами вынудили САА войти на юг Идлиба регулярными нарушениями перемирия. С этих бывших опорных пунктов радикалов постоянно открывался огонь по укрепрайонам сирийских военных, прифронтовым мирным районам и даже по «Хмеймиму». Притом, в частности, и из РСЗО. Понятно, что у боевиков такое вооружение просто так не появилось бы – это явно помощь со стороны. И явно, что без турок тут не обошлось. Их связи с идлибскими исламистами – уже фактически ничем не прикрытый факт. Если б у Анкары была цель побороть терроризм там, она была бы в силах как минимум значительно приблизиться к этому», – убежден наш собеседник.

Однако специфика сирийского вооруженного конфликта (особенно на данном этапе) в том, что это не столько даже военное противостояние, сколько политическое, подчеркнул он.

«Это оказывается на руку боевикам, которые нагло пользуются ситуацией. При этом столь удобное положение им обеспечили не только турки, но и представители западной коалиции. В результате в демилитаризованной зоне вопреки договоренностям, наоборот, скапливаются террористы, причем в очень большом количестве. Таким образом, ситуация оборачивается против РФ и САР, которые со своей стороны выполняют все политические соглашения и обязательства», – отметил эксперт.

Соответственно, Анкара действительно играет двойную игру, вроде бы выражая приверженность принципам целостности и независимости Сирии на переговорах в Нур-Султане, но одновременно всячески препятствуя восстановлению суверенитета Дамаска над легитимными территориями арабской республики.

«Похоже, что управление комплексной агрессией против САР в условиях близящегося поражения все больше централизует вокруг себя силы, которым невыгодно сохранение законного сирийского правительства у власти. И западная коалиция, и террористы разных мастей, и Израиль словно бьют совместными усилиями в одну точку. Но получается, что скрытно в эту систему вовлечена и Турция, которая вроде бы разделяет миротворческие идеи РФ и Ирана в рамках Астанинского формата. Поэтому, судя по всему, придется провести еще немало дипломатической работы, чтобы понять, как решать проблему Идлиба. А этот регион между тем становится полноценным плацдармом для атак против уже освобожденных районов», – заключил Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.