Кураева возмутила ложь либеральных СМИ о «поддержке» пойманного на наркотиках Голунова

Москва, 10 июня. Либеральные СМИ приписывают поддержку журналиста издания Meduza Ивана Голунова тем известным персонам, которые не подписывали никаких петиций за освобождение спецкора, задержанного по подозрению в попытке сбыта наркотиков.

Издание Meduza после задержания журналиста сразу же потребовало освободить Голунова и даже зарегистрировало петицию на сайте Change.org. Этим поспешили воспользоваться либеральные издания, которые стали приводить списки персон, которые якобы поддержали прошение.

Так, в материале на портале Credo.Press появилось имя протодиакона Русской православной церкви Московского патриархата Андрея Кураева. Сам религиозный деятель, узнав об этом, сообщил подписчикам на LiveJournal о явном обмане. Его возмутила ложь либеральных СМИ о «поддержке» пойманного на наркотиках Голунова.

«Без меня меня женили», — констатировал он.

Он подчеркнул, что никаких петиций, в том числе за освобождение Голунова, не подписывал, поскольку «не выступает в коллективном жанре».

«Есть у меня вот этот мой блог. Если я считаю нужным высказать свое отношение к текущим событиям — я это могу сделать, причем своими словами», — написал Кураев.

Произошедшее рассердило читателей блога протодиакона, которые в комментариях выразили свое недовольство обманом.

«Да уж… Кампания — в самом разгаре. Фальсификации идут потоком…», — с сожалением написал serg07011972.

«За такую откровенную ложь их клеймить надо гораздо жестче, чем, например, те же «Вести», которые просто по глупости сказали, что он был и пьян и трезв одновременно», — возмутился vitalii_1.

Напомним, сотрудники отдела по борьбе с наркотиками задержали Голунова в минувший четверг на Цветном бульваре в рамках оперативной разработки наркогруппировки. При досмотре у него изъяли четыре грамма наркотического средства — метилэфедрона, а дома при обыске — еще пять грамм кокаина.

Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест до 7 августа.

Стоит отметить, что далеко не все коллеги оппозиционного издания Meduza безоговорочно выступили в поддержку Голунова. Так, например, редактор РБК Елизавета Голикова заявила, что перед законом все должны быть равны, вне зависимости от своей профессии и социального статуса.

Также и многие руководители оппозиционных СМИ и антироссийских изданий высказались об ответственности перед законом. Эксперты же сошлись во мнении, что поддержка либеральных ценностей — это прямой путь к саморазрушению.

Генерал-майор ФСБ в отставке Валерий Малеваный выразил мнение, что российская оппозиция использует ситуацию с арестом журналиста, чтобы продолжать давить на власть.

Подобную позицию занял и руководитель Института политических исследований, политолог Сергей Марков. Он считает, что либералам выгоден пиар на деле Голунова, поскольку они пытаются «раскачать» ситуацию и подготовить российский «Майдан».