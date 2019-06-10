Губернатор Кузбасса отреагировал на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде

Кемерово, 10 июня. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отреагировал на просьбу жителей города Киселевска получить убежище в Канаде.

Он распорядился, чтобы его заместители и мэр города провели встречу с жителями и проработали меры поддержки населения, заявили в пресс-службе администрации региона. При этом местные власти отметили, что проблему, на которую жалуются люди, сложно решить быстро, ведь Киселевск вырос из шахтерского рабочего поселка и практически стоит на угольных разрезах.

Однако трудности пытаются решать: жителям предоставляют новое жилье, построенное в отдалении от угольных резервов, пресекаются незаконные погрузки и перевозки и угля, а все предприятия, работающие в регионе, выполняют согласованные с правительством экологические программы.

«Основная задача — помочь жителям Киселевска», — подчеркнули в пресс-службе обладминистрации.

Как сообщал ранее телеканал «Царьград», жители Киселевска решили массово попросить убежища в Канаде и записали обращение к премьеру этой страны Джастину Трюдо. По словам людей, прямо рядом с их домами открыто добывают уголь, зимой лежит снег черного цвета, угольные пласты горят. Кроме того, растет число заболевших раком. По данным Infox, получить статус беженцев именно в Канаде киселевцы решили «из-за схожего климата».

Сегодня Цивилев отреагировал и на жалобы кузбассовцев, недовольных назойливой рекламой на улицах. По его словам, в ближайшее время её станет меньше, пишет «Газета Кемерова».