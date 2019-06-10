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Пожарные локализовали возгорание на пороховом заводе в Казани

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Пожарные локализовали возгорание на пороховом заводе в Казани

Казань, 10 июня. Пожар на пороховом заводе в Казани не представляет угрозы для населения, заявили в региональном ГУ МЧС.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре на заводе поступило на пульт дежурного в 15.52 по местному времени. Пожар начался на крыше 4-хэтажного производственного здания. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

«Погибших и пострадавших нет. Угрозы пороховым и взрывчатым веществам нет», — подчеркнули в главке МЧС.

Пожару присвоен третий номер сложности. В 16.54 пламя удалось локализовать.
 

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Автор: Игорь Федоров
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