Следствие задержало девятого подозреваемого в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

Москва, 10 июня. Следственные органы задержали девятого участника драки, в которой был убит бывший боец спецназа ГРУ Никита Белянкин.

«К следователю доставлен девятый участник инцидента. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает RT со ссылкой на Следственный комитет России.

Напомним, что один из фигурантов уголовного дела проходит по статье «Убийство», остальные — по статье «Хулиганство».

В ночь на 2 июня подмосковном поселке Путилково произошла массовая драка. Бывший боец спецназа ГРУ Никита Белянкин попытался разнять участников драки, однако в момент потасовки получил ножевое ранение в грудь, которое оказалось смертельным. Ранее ГУ МВД опубликовало видео задержания подозреваемых в убийстве спецназовца.

На кадрах записи можно видеть весь процесс задержания: сначала полицейские в средствах спецзащиты стучат в двери квартир предполагаемых участников драки, как только им открывают — врываются внутрь и скручивают подозреваемых лицом в пол.