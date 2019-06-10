Зеленский хочет сменить всех губернаторов Украины

Киев, 10 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости сменить всех губернаторов страны. Об этом в понедельник заявила официальный представитель президента Юлия Мендель.

Впрочем, на данный момент вопрос стоит об отставке только 13 губернаторов. В настоящее время Киев ищет подходящие кандидатуры для управления регионами.

«На самом деле президент Украины настаивает на том, что должны быть уволены все губернаторы, но сейчас речь идет, на самом деле, о 13»,— отметила Мендель.

Напомним, что Зеленский еще во время избирательной кампании заявил о необходимости полностью сменить правительство и другие органы власти, где по-прежнему работают люди из команды Петра Порошенко. Тем не менее, украинский президент весьма сильно ограничен в своих полномочиях парламентом.

Так, например, Верховная рада уже отказалась утверждать предложение Зеленского по увольнению премьер-министра Владимира Гройсмана и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.