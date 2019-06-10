Экс-полковника МВД Захарченко приговорили к 13 годам колонии

Москва, 10 июня. Пресненский суд Москвы приговорил бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в 117 млн рублей.

Отметим, что по одному из эпизодов дела Захарченко был оправдан. Суд посчитал, что получение Захарченко взятки в 800 тыс долларов недоказано. По другим эпизодам дела экс-полковник (сегодня его лишили этого звания. — Прим. ФАН) был признан виновным.

В мае сторона госовбинения просила приговорить Захарченко к 15 годам и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с 16-кратным штрафом в размере 494 миллионов рублей.