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ФАН-ТВ
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На химзаводе ЛенРеактив в Петербурге прогремел взрыв. ФАН-ТВ

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Сильный взрыв прогремел сегодня на химическом заводе ЛенРеактив на 6-м Предпортовом проезде. По предварительным данным в одном из помещений завода взорвалась бочка с толуолом. В окрестностях завода было сильное задымление, эвакуировано 25 человек. На место ЧП прибыли пожарные расчеты, которые локализовали пожар. Сейчас туда выехала передвижная химическая лаборатория.

Химический завод ЛенРеактив занимается производством и поставкой химреактивов, технической химии, лабораторной посуды и оборудования. Завод основан в 1947 году, как поставщик и фасовочная база оптово-розничной продукции химически чистых реактивов.

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Автор: Сергей Петров
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