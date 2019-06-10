На химзаводе ЛенРеактив в Петербурге прогремел взрыв. ФАН-ТВ

Сильный взрыв прогремел сегодня на химическом заводе ЛенРеактив на 6-м Предпортовом проезде. По предварительным данным в одном из помещений завода взорвалась бочка с толуолом. В окрестностях завода было сильное задымление, эвакуировано 25 человек. На место ЧП прибыли пожарные расчеты, которые локализовали пожар. Сейчас туда выехала передвижная химическая лаборатория.

Химический завод ЛенРеактив занимается производством и поставкой химреактивов, технической химии, лабораторной посуды и оборудования. Завод основан в 1947 году, как поставщик и фасовочная база оптово-розничной продукции химически чистых реактивов.