Музыканты сыграли мелодию из «Титаника» во время потопа в мексиканском ТЦ
Мехико, 10 июня. Музыканты исполнили саундтрек из фильма «Титаник» во время потопа в мексиканском торговом центре.
ЧП произошло в ТЦ города Гвадалахара. Там сейчас идут сильнейшие дожди. Кровля здания не выдержала и обрушилась, что стало причиной настоящего потопа.
В этот момент в торговом центре выступала музыкальная группа. Но артисты не растерялись и исполнили композицию Селин Дион My Heart Will Go On — саундтрек «Титаника» режиссера Джеймса Кемерона. Об этом пишет «Газета Кемерова».
Top story: @MexicansOfLate: '#mexicansoflatecapitalism #humansoflatecapitalism ' pic.twitter.com/Dn00bPhqQN, see more https://t.co/z4a9e4Nrlb— Thinkers In Motion (@ThinkersChiapas) June 9, 2019
Посетители оценили креатив музыкантов и творческий подход к ситуации. Видео выступления коллектива в затапливаемом торговом центре появилось в Сети.