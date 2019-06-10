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Музыканты сыграли мелодию из «Титаника» во время потопа в мексиканском ТЦ

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Музыканты сыграли мелодию из «Титаника» во время потопа в мексиканском ТЦ

Мехико, 10 июня. Музыканты исполнили саундтрек из фильма «Титаник» во время потопа в мексиканском торговом центре.

ЧП произошло в ТЦ города Гвадалахара. Там сейчас идут сильнейшие дожди. Кровля здания не выдержала и обрушилась, что стало причиной настоящего потопа.

В этот момент в торговом центре выступала музыкальная группа. Но артисты не растерялись и исполнили композицию Селин Дион My Heart Will Go On — саундтрек «Титаника» режиссера Джеймса Кемерона. Об этом пишет «Газета Кемерова».

Посетители оценили креатив музыкантов и творческий подход к ситуации. Видео выступления коллектива в затапливаемом торговом центре появилось в Сети.

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Автор: Сергей Петров
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