Зачем Тимошенко напрашивается в коалицию к Зеленскому

У лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко есть шансы попасть в коалицию к Зеленскому, но ее эпоха давно ушла. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик, публицист Юрий Голубь.

Тимошенко хочет в коалицию

«Батькивщина» готова к формированию в новой Верховной раде Украины коалиции с партией «Слуга народа» действующего президента Владимира Зеленского. С таким заявлением выступила Юлия Тимошенко на съезде в понедельник.

«Наша команда настроена идти в сильную коалицию с новым президентом. Мы готовы предложить сильный план действий. Мы хотим воплотить «Новый курс»... Не просто создать какую-то коалицию, мы предлагаем назвать ее «коалицией действий». У нас есть не просто план, у нас есть план действий уже на 100 дней», — заявила Тимошенко.

Одними из главных задач Тимошенко назвала снижение тарифов, повышение пенсий и восстановление экономики.

«За сто дней мы посмотрим, что у нас происходило с культурой, образованием, медициной. Примем закон о страховой медицине и прекратим то, что у нас называли медицинской реформой», — заявила Тимошенко.

Кроме того, среди задач украинский политик видит возвращение пленных, а также проведение переговоров о достижении мира на территории Донбасса.

Попытка взять реванш

Как отметил Юрий Голубь, возможный союз Зеленского и Тимошенко был популярной темой еще перед вторым туром президентских выборов. Предложение не было сделано прямо, но из высказываний депутатов и политических экспертов, очевидно, следовало, что потерпевшая поражение Юлия Тимошенко не прочь взять реванш, приняв участие в создании парламентской коалиции и получив, если не пост премьера, то ряд министерских портфелей для своих сторонников.

«Многим такой вариант казался логичным, но, как мы видим, Зеленский успешно победил без помощи Тимошенко и без каких-либо обязательств по отношению к ней. После победы сам новый хозяин президентского кресла и члены его команды делали аккуратные комплименты в адрес лидера «Батькивщины», но до четкого приглашения и даже до официальных переговоров дело не дошло. В итоге теперь Тимошенко снова, уже в открытую, напрашивается в союзники и выступает в еще более слабой позиции», — заметил политолог.

Нужен ли Владимиру Зеленскому такой союз? По мнению эксперта, «слуге народа» предстоит жесткая борьба и необходимость формировать коалицию после выборов. Леди «Ю», как ее называют, по-прежнему обладает значительным политическим весом и к тому же играет на том же поле: пользуется поддержкой в центральных областях Украины, призывает к снижению тарифов и борьбе с коррупцией. Формально объединение представляется перспективным.

«В то же время Владимир Зеленский изначально строил свой имидж на тотальном отрицании всего неудачного политического опыта Украины, четком дистанцировании от деятелей прошлого поколения. При этом он представляет собой формат политического авантюриста — тот же, что и Юлия Тимошенко. По сути, Зеленский — новое издание Тимошенко, и родимые пятна прошлого могут только повредить его имиджу.

Скорее всего, последнее заявление Юлии Тимошенко свидетельствует, что ее эпоха безвозвратно уходит в прошлое. Если она и попадет в пропрезидентскую коалицию, то на позициях слабейшего партнера, которого пригласили дабы продемонстрировать демократичность новой команды», — заключил Юрий Голубь.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского объяснений в связи с заявлениями о возможном снятии блокады с Донбасса.