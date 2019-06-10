Королевскую семью предупредили о росте могущества Меган Маркл

Лондон, 10 июня. Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская становится все более могущественной, заявила королевский историк Анна Уайтлок, объяснив, в чем заключается хитрая стратегия Меган Маркл.

По словам Уайтлок, с момента рождения ее первенца Арчи Харрисона Маунтбэттена-Виндзора Меган стала самым влиятельным членом монаршей семьи. Гарри ее обожает и находится под ее большим влиянием.

«Меган невероятно могущественна, и королевская семья знает это, или, если они этого не знают, они должны должным образом это понять», – заявила она в интервью Express.co.uk.

Как отмечает портал «Дни.ру», Меган занимает шестую строчку в рейтинге популярности королевской семьи. Первое место, конечно, занимает Елизавета II. На второй строчке — принц Гарри, его брат Уильям попал только на третье место. Кейт, герцогиня Кембриджская расположилась на четвертой позиции, а принц Филипп — на пятом месте.

А вот отношения между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон совсем другие. По словам британского журналиста и писателя Эндрю Мортона, у Уильяма очень жесткий характер, поэтому Кейт приходилось чувствовать себя «служанкой при королевской особе». На свадьбе в 2011 году он даже уделял больше внимания гостям, а не собственной невесте. По словам друзей Уильяма по университету, он всегда был резок и даже груб с Кейт. По их мнению, он ждал, что девушка будет бегать за ним и держать ее на поводке.