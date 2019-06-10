Лазарев устроил скандал Лободе за кулисами премии «Муз-ТВ»

Москва, 10 июня. Скандал между известными поп-исполнителями Сергеем Лазаревым и Светланой Лободой разгорелся на премии «Муз-ТВ». Коллеги артистов сообщили, что участник Евровидения накричал на певицу из-за длительности ее выступления.

Как рассказали очевидцы скандала, Лазарев, получивший награду от телеканала в номинации «Лучший музыкальный альбом», внезапно подскочил к Лободе, ставшей, по версии «Муз-ТВ», обладательницей титула «Певица года», но совсем не для того, чтобы поздравить коллегу. Певец начал кричать на поп-исполнительницу, используя нецензурные выражения. Свидетели смогли расслышать только финальную часть фразы Лазарева.

«Типа самая крутая?!» — возмутился певец.

Как предполагают коллеги обоих артистов, причиной эмоциональной реакции Лазарева мог стать сет Лободы, которая исполнила в финале премии целых шесть треков. Сам же певец должен был повторить на сцене номер, который он представил на Евровидении в этом году, однако из-за технических проблем выступление Лазарева сорвалось.

Сама Лобода отреагировала на скандал, когда уже сошла со сцены. Дело в том, что звездный вип опустел во время выступления певицы. Окружение артистки заподозрило, что это Лазарев подговорил коллег уйти, не дожидаясь окончания перформанса. На самом же деле гости и артисты устали от жары и от мероприятия, которое длилось шесть часов, и уехали на afterparty.

Кроме того, внимательные пользователи Instagram обратили внимание, что Светлана Лобода не подписана на Сергея Лазарева. А певец в свою очередь, не поставил ни одного «лайка» под постами артистки, связанными с премией «Муз-ТВ», сообщает «Super».