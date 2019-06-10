Депутат парламента Молдавии опасается начала гражданской войны

Политический кризис в Молдавии может привести к еще одному локальному конфликту на постсоветском пространстве и даже к гражданской войне. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог, кандидат политических наук, депутат парламента Республики Молдова от партии социалистов Богдан Цырдя.

«Такого в истории страны еще не было, — констатировал он. — Как вы, возможно, помните, в Молдавии 24 февраля 2019 года произошли парламентские выборы. Формально их выиграла пророссийская партия социалистов Республики Молдова с ее неформальным лидером президентом страны Игорем Додоном. Кстати, ему самому запретили участвовать в выборах по спискам партии, чтобы не дать ей возможности победить».

Цырдя напомнил, что тогда партия социалистов набрала 35 мандатов из 101. То есть больше одной трети. На втором месте оказалась «Демократическая партия Молдовы» олигарха Влада Плахотнюка, которая рулила последние три года Республикой Молдова и отличилась особой русофобией. И на третьем месте оказался правый проевропейский блок ACUM, состоящий, в свою очередь, из двух партий.

По словам собеседника ФАН, все эти три месяца шли тяжелые переговоры. Не лепилась коалиция социалистов с правым блоком ACUM. Одновременно президент страны, чтобы разрулить ситуацию, провел встречи с представителями обеих сторон и попытался найти консенсус для формирования коалиции.

«Ничего не получилось… И вот совсем недавно, буквально неделю назад, в нашу страну прибыл спецпредставитель РФ по Молдавии, вице-премьер Дмитрий Козак. Благодаря своему огромному переговорному таланту он встретился со всеми и сдвинул дело с мертвой точки. То есть переговоры начались по новой, причем между всеми участниками процесса одновременно, — рассказал Цырдя. — И вот в последний день, пятницу, партия социалистов уже практически договорилась о создании правящего большинства с правыми. Но Конституционный суд, который подконтролен демократической партии, внезапно принял решение, что 7 июня якобы является последним днем для парламента, то есть его нужно в этот день распустить. Здесь важно то, что, согласно Конституции Молдавии, последний день — 9 июня. Все это прекрасно знали и поэтому-то и сформировали коалицию 7 июня! Действия КС произвели эффект разорвавшейся бомбы. Уже 8 июня представители блока ACUM пришли в парламент и избрали его главой Зинаиду Гречаную, лидера партии социалистов, а премьер-министром — Майю Санду, лидера блока ACUM. То есть две женщины во главе страны (Молдавия — парламентская республика. — Прим. ФАН). Плюс президент Додон, которому в тот момент вернули часть полномочий. На второй день, 8 июня, решением КС был распущен парламент, отправлен в отставку президент, назначен и. о. премьер-министра Павел Филип и он же — и. о. президента. Началось противостояние».

Новый парламент принял Декларацию о захваченном государстве, объявил все органы власти и особенно прокуратуру, Высшую судебную палату и т. д. вне закона, выразив этим структурам, в том числе и КС, вотум недоверия. Было сказано, что все эти органы служат не народу, а олигархам.

Плахотнюк провел митинг. Он отказывается распускать правительство, все его люди не хотят отдавать захваченные ими должности, в частности, генпрокурор и глава СИБ. Никто не желает отдавать кабинеты. Иными словами, есть новое правительство, но старое не хочет уходить.

«Это противостояние грозит, я не побоюсь этого слова, реальным гражданским противостоянием, если не гражданской войной», — опасается парламентарий.

8 июня на заседании парламента присутствовали послы России, США, стран ЕС. Они там находились до конца.

«Для меня это вообще был шок — стояли на ногах 14 часов без чая, без кофе. Все три посольства в тот же день признали парламентское большинство», — поделился он своими впечатлениями.

Уже вчера, 9 июня, ЕС в лице комиссаров Федерики Могерини и Йохана Хана признал правительство Республики Молдова. Кроме того, его признал Совет Европы, Госдеп, правда, очень сухо и абстрактно. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев поздравил Гречаную.

«Создалась ситуация двоевластия, когда новое правительство имеет огромную внешнюю легитимность и поддержку народа, но не может войти в правительственные здания и не имеет контроля над силовиками, которые подчиняются олигарху Плахотнюку», — подытожил он.

Напомним, в данный момент в столице Молдавии Кишиневе противостояние, возникшее в политических элитах, вылилось на улицу. При этом национальная армия не собирается вмешиваться в политический кризис в стране.