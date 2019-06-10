Тайно проникший к Алибасову Разин боится, что продюсер повторит судьбу Началовой

Москва, 10 июня. Российский продюсер Андрей Разин опасается, что его друг и коллега Бари Алибасов может повторить судьбу певицы Юлии Началовой. Об этом Разин рассказал в эфире ток-шоу «Привет, Андрей!».

По словам Разина, ему удалось проникнуть в НИИ Склифосовского и тайно навестить Бари Алибасова.

«Все оцепили, никого не пускали. Но буквально через три-четыре часа (после госпитализации Алибасова – Прим. ФАН) я был там. Прошел через подвалы, поднялся на лифте и прошел в реанимацию», — пояснил Разин.

Продюсер также добавил, что состояние Алибасова остается «очень тяжелым», так как в результате отравления его пищевод был практически «полностью уничтожен». Кроме того, Алибасов получил тяжелые ожоги желудка, что может потребовать хирургического вмешательства. При этом Разин выразил опасения, что история Алибасова может «превратиться в историю Юлии Началовой».

Напомним, 4 июня Бари Алибасов был экстренно госпитализирован с острым химическим отравлением. Позднее выяснилось, что Алибасов случайно выпил жидкость для прочистки труб. По словам медиков, Алибасов серьезно повредил пищевод, а также получил четвертую степень ожога желудка.

9 июня сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца. По его словам, дыхательные пути и желудок продюсера идут на восстановление, однако один из ожогов «зарастает неправильно», что может привести к закупорке кишечника.

Напомним, российская певица Юлия Началова скончалась 16 марта в результате остановки сердца. В начале марта певицу госпитализировали в одну из московских клиник из-за высокого уровня сахара в крови. Врачи диагностировали у Началовой подагру, красную волчанку и гангрену ноги. Через неделю после госпитализации состояние певицы начало резко ухудшаться, поэтому медики ввели Началову в состояние искусственной комы. 16 марта врачи ампутировали певице воспаленную ногу, однако ее сердце не выдержало нагрузки.