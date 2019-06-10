Профессор ВШЭ назвал «диким средневековьем» слепую веру в невиновность задержанного с наркотиками Голунова

Москва, 10 июня. Задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков стало главным инфоповодом либеральных СМИ. Требование отпустить пойманного с наркотиками журналиста без выяснения обстоятельств звучит абсолютно дико, считает политолог Олег Матвейчев.

Журналиста «Медузы» задержали 6 июня на Цветном бульваре в Москве. Сотрудники полиции обнаружили у журналиста примерно 4 грамма наркотического средства метилэфедрона. Еще пять грамм кокаина нашли при обыске на съемной квартире. Никулинский суд Москвы отправил журналиста «Медузы» под домашний арест до 7 августа.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что в Кремле внимательно следят за резонансным делом. Советник президента РФ Антон Кобяков взял под личный контроль ситуацию вокруг Голунова, задержанного с наркотиками.

Стоит отметить, что оппозиционная общественность заявила о «невиновности» Голунова еще до появления каких-либо подробностей. В понедельник издания РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с одинаковой первой полосой в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова: «Мы — Иван Голунов». Весь тираж изданий был раскуплен за считанные часы, что не оставляет сомнений в успехе пиар-кампании либеральных СМИ.

Политолог и политконсультант, профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Олег Матвейчев заявил, что вся ситуация с Голуновым похожа на дикое средневековье. Святая вера в «невиновность» оппозиционного журналиста удивляет своей наивностью, а главное — самоуверенностью «защитников».

«Все это мне напоминает дикое средневековье. То, что сейчас в Интернете происходит, – абсолютная дикость. Меня удивляет эта самоуверенность всех тех людей, которые что-то пишут в Интернете. Неважно, за это или против. Удивляет самоуверенность», — заявил политолог в комментарии «ПолитЭксперту».

«Эксперты» в Интернете, требующие как задержать, так и оправдать журналиста, чрезмерно высоко ставят свое мнение. Политолог напомнил, что существуют суд и следствие, которые работают с фактами и владеют информацией куда лучше виртуальных «специалистов».

«Они что, все свечку держали, что ли? Они все 24 часа в сутки контролировали Ивана Голунова и на протяжении последних трех месяцев слушали все его телефонные разговоры и следили за ним через видеокамеры?» — удивился Матвейчев.

Кроме того, политолог возмутился избирательностью либеральных кругов, которые якобы выступают за свободу слова. Матвейчев напомнил, что «защитники» решили отсидеться дома, когда без каких-либо доказательств по сфабрикованному делу арестовали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского или выволокли из посольства Эквадора основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Если вы выступаете за свободу слова журналиста, то вы знаете, что Джулиан Ассанж вообще без всяких обвинений по сути дела как в тюрьме провел несколько лет. Пускай тогда сейчас газеты выпустят на первый план «Мы — Ассанж»! Ну почему они этого не делают?» – возмутился Матвейчев.

Политолог Руслан Осташко объяснил в интервью Федеральному агентству новостей, чем вызвано лицемерие оппозиции в деле Вышинского. По его словам, ничем не обоснованный арест Вышинского на Украине по сфабрикованному делу о госизмене такой реакции у «защитников» прав журналистов не вызвал, ведь оппозиция привыкла «отмазывать» только «своих», а «Вышинский — раб Путина» в их понимании.