Диетологи рассказали, какая зелень замедляет старение

Москва, 10 июня. Специалисты Федерального исследовательского центра питания установили, что некоторые виды зелени содержат необходимые витамины, эфирные масла и минеральные соли, которые замедляют процесс старения организма.

По словам диетологов, один пучок зелени дает человеку дневную норму полезных веществ. Самыми полезными антиоксидантами считаются базилик, укроп, кинза и петрушка. В последней содержится в четыре раза больше витамина C, чем в лимоне на 100 грамм. Базилика же богата витаминами С, K и E, а укроп — эфирными маслами, пишет газета «Аргументы и факты».

«Желательно, чтобы зелень была всегда на столе, а какой вид — это дело вкуса. По большому счету химический состав у листовой зелени достаточно сходный. Есть лишь некоторые отличия в букете эфирных масел, спектре пигментов, которые придают разные оттенки цвета листьям», — рассказала кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

Она подчеркнула, что зелень благодаря соли калия благотворно сказывается на деятельности сердечной мышцы, укрепляет скелетную мускулатуру и улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, она нормализует работу желчного пузыря, способствуя выводу из организма вредных веществ.

Ранее сообщалось, что диетологи советуют время от времени есть персики, так как в них содержится клетчатка, которая положительно влияет на пищеварение.