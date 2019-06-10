Галкина рассмешило «помешательство» Киркорова на Пугачевой

Москва, 10 июня. Юморист Максим Галкин посмеялся над публикацией эстрадного певца Филиппа Киркорова, которого поразил портрет молодой артистки Аллы Пугачевой в газетном киоске в Болгарии.

Музыкант опубликовал в социальной сети Instagram Stories, на которой показал поклонникам свою прогулку по республике. «Король российской эстрады» заметил в одном из киосков журналы, на обложках которых изображена молодая Примадонна.

Своей находкой он поспешил поделиться с фанатами.

«Болгария. Вот она, красотка. Чудеса, да и только», — прокомментировал Киркоров на видео.

Публикация не оставила равнодушным нынешнего супруга известной исполнительницы — пародиста Галкина. Его рассмешило «помешательство» Киркорова на Пугачевой. Он разместил видео артиста у себя в Stories, сопроводив следующей подписью.

«Филипп везде находит Аллу», — пошутил Галкин.

Напомним, Пугачева пять раз выходила замуж. В браке с первым супругом, цирковым артистом Миколасом Орбакасом, на свет появилась известная исполнительница Кристина Орбакайте, которая подарила Примадонне трех внуков — Никиту, Дени и Клавдию.

Киркоров стал четвертым мужем народной артистки СССР. Их брак продлился с 1994 года по 2005 год. Спустя шесть лет, в 2011 году, Пугачева вышла замуж за телеведущего Галкина. Они стали родителями Елизаветы и Гарри, которых выносила суррогатная мать.

Два года назад Пугачева и Галкин стали обладателями кипрских паспортов, получив гражданство по упрощенной схеме благодаря покупке недвижимости в стране. В Сети ранее появились снимки особняка, строительство которого пара ведет на острове.