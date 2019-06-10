Эксперт считает, что Запад использует резонанс вокруг дела Голунова для нападок на РФ

Москва, 10 июня. Антироссийские силы могут активизироваться на фоне общественного резонанса вокруг деле арестованного по подозрению в распространении наркотиков журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. Об этом заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

По его словам, говорить о невиновности спецкора преждевременно. Данилин в комментарии «Политике Сегодня» заметил, что на принятие окончательного решения суда активно влияет общественное давление.

«Безусловно, в данный момент на принятие окончательного решения суда активно влияет общественное давление. Поэтому обвинительного уклона пока быть не может. Ясно одно: если журналист — виновен, то он должен ответить по закону», — подчеркнул политолог.

Он также сообщил, что на волне общественного резонанса вокруг дела Голунова могут активизироваться антироссийские силы на Западе.

«Теоретически возможно использование «шумихи» вокруг дела Голунова и антироссийскими силами. Западные силы активно пользуются общественным давлением при публикации материалов», — резюмировал Данилин.

Ранее руководитель Института политических исследований, политолог Сергей Марков подчеркнул, что те либералы, которые присоединились к кампании в защиту Голунова, участвуют в подготовке российского «Майдана».

Напомним, сотрудники правоохранительных органов задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова 6 июня в российской столице. В его рюкзаке нашли наркотики. Позже еще один сверток с запрещенными веществами был найден при обыске квартиры журналиста.

В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Никулинский районный суд Москвы на фоне резонанса и давления со стороны оппозиционной общественности принял решение отправить Голунова под домашний арест на два месяца.