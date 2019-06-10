Путин посетит Саудовскую Аравию в октябре

Москва, 10 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в настоящий момент ведется подготовка визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию.

«Я могу подтвердить эту информацию. Действительно, такой визит готовится», — заявил Песков.

В Кремле подчеркнули, что подготовке визита Путина в Эр-Рияд уделяется особое внимание. Песков добавил, что у России и Саудовской Аравии партнерские и очень эффективные отношения.

В понедельник министр энергетики Саудовской Аравии, сопредседатель российско-саудовской межправкомиссии Халид аль-Фалих сообщил, что в Эр-Рияде ждут визита Путина в октябре текущего года.

В середине февраля сообщалось, что между президентом РФ Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом состоялся телефонный разговор. Стороны обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях и подтвердили готовность продолжить координацию действий на рынке нефти.