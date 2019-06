Шведская полиция обезвредила угрожавшего взорвать вокзал мужчину

Мальме, 10 июня. Полиция обезвредила мужчину, угрожавшего устроить взрыв на вокзале города Мальме, расположенного на юге Швеции.

Как рассказали очевидцы, в понедельник утром злоумышленник появился на платформе и начал выкрикивать угрозы. С собой у мужчины была большая сумка, в которой, как он утверждал, находилась бомба.

Сотрудники правоохранительных органов, оперативно прибывшие на место происшествия, были вынуждены открыть огонь по злоумышленнику, мужчина получил несколько ранений. Его доставили в местную больницу, передает Sputnik. Информация о его состоянии уточняется.

На вокзал города Мальме отправили специалистов по разминированию. Пока остается неизвестным, были ли слова мужчины о взрывном устройстве в сумке правдой.

BREAKING: Police shot man who threatened public at train station in #Sweden - reports https://t.co/fGkj4Jdiql pic.twitter.com/C645CCv5ve