Шведская полиция обезвредила угрожавшего взорвать вокзал мужчину

Мальме, 10 июня. Полиция обезвредила мужчину, угрожавшего устроить взрыв на вокзале города Мальме, расположенного на юге Швеции.

Как рассказали очевидцы, в понедельник утром злоумышленник появился на платформе и начал выкрикивать угрозы. С собой у мужчины была большая сумка, в которой, как он утверждал, находилась бомба.

Сотрудники правоохранительных органов, оперативно прибывшие на место происшествия, были вынуждены открыть огонь по злоумышленнику, мужчина получил несколько ранений. Его доставили в местную больницу, передает Sputnik. Информация о его состоянии уточняется.

На вокзал города Мальме отправили специалистов по разминированию. Пока остается неизвестным, были ли слова мужчины о взрывном устройстве в сумке правдой.

В понедельник также стало известно о взрыве, произошедшем в трехэтажном доме в городе Рокка-ди-Папа, который расположен под столицей Италии. Четыре человека, в том числе один ребенок, сильно пострадали в результате ЧП. По предварительным данным, причиной стала утечка бытового газа.