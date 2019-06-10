Токаев заявил, что не станет «транзитным пассажиром» на посту президента Казахстана

Нур-Султан, 10 июня. Касым-Жомарт Токаев прокомментировал свою победу на президентских выборах в Казахстане. Он заявил, что станет полноценным лидером, а не «транзитным пассажиром».

«Я не попутчик, не собираюсь менять ни поезд, ни самолет, не пересаживаться на какое-то другое движущееся средство», — подчеркнул Токаев во время пресс-конференции.

Победитель выборов главы Казахстана сообщил, что его инаугурация состоится 12 июня. Однако необходимо, чтобы Центризбирком страны успел закончить все обязательные процедуры к этой дате, сообщает «ФедералПресс».

Кроме того, Токаев рассказал, что он не планирует отправлять в отставку правительство Казахстана. При этом возможны точечные перестановки в кабинете министров. Новый президент планирует привлечь в правительство представителей молодежи.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев станет преемником Нурсултана Назарбаева, который возглавлял Казахстан на протяжении 30 лет. Предыдущий президент ушел в отставку 20 марта 2019 года. Токаев, который ранее был председателем сената парламента, занял пост исполняющего обязанности главы Казахстана. На выборах президента он стал лидером, набрав 70,76% голосов.

Президент России Владимир Путин позвонил Токаеву и поздравил его с победой. Токаев заверил главу РФ, что продолжит политику Назарбаева, направленную на развитие сотрудничества с Россией.