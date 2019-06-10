СМИ сообщили причину задержки таможенниками рейса «Победы» из «Внуково»

Москва, 10 июня. Сотрудники таможенной службы задерживают вылет рейса авиационного перевозчика «Победа» из столичного аэропорта «Внуково» в Пизу из-за подачи генеральной декларации в электронном виде. Об этом в понедельник заявил РИА Новости источник в обслуживающей компании в воздушной гавани.

По имеющимся данным, таможенники задержали экипаж рейса «Победы» в Пизу.

«Пассажиры ожидают посадки в терминале, информации о вылете никакой нет, таможня держит экипаж и требует, чтобы генеральную декларацию заполнили вручную», — объяснил источник издания.

Официальный представитель российской авиакомпании подтвердил, что международные рейсы во «Внуково» задерживаются таможенной службой. По его словам, решение о переходе на подачу таможенной декларации в электронном варианте принято в рамках безбумажной среды в авиационной компании и для поддержания государственного направления на повышение цифровизации.

Напомним, генеральная декларация — документ, в котором содержится информация о самолете при его прилете или отлете, включая номер и дату рейса, бортовой номер воздушного судна, время отправления и маршрут. Также в документе есть данные о списке членов экипажа и перевозимых грузах.