Музыканты и нейросеть «Яндекса» выпустили альбом «Нечеловеческая музыка»

Москва, 10 июня. Специалисты «Яндекса», композитор Кузьма Бодров, техно-диджей Никита Забелин и группа «Комсомольск» выпустили уникальный альбом.

В России нейросети стали осваивать музыкальное искусство. По словам участника группы «Комсомольск» Дарьи Дерюгиной, написанная искусственным интеллектом (ИИ) музыка имеет гармоничнские ходы из классической музыки.

Нейросеть способна решать необычные задачи, даже если необходимо мыслить креативно. В «Яндексе» активно развивают проект ИИ и музыки.

Его создали на базе рекуррентных нейросетей, которые имеют собственную «память», пишет РИА Новости. Первую совместную симфонию человека и машины назвали Digital Sunrise.

Как пояснил глава лаборатории машинного интеллекта Александр Крайнов, нейросеть представляет собой сложную математическую формулу. В компании хотят, чтобы ИИ помогал людям искусства находить новые подходы к написанию музыки.

Ранее сообщалось, что американская компания Disney научила нейросеть снимать короткие мультфильмы по текстовому сценарию.