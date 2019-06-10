Украина планирует вновь выпустить евробонды

Киев, 10 июня. Украинские власти рассматривают возможность разместить новую партию евробондов с семилетним сроком погашения. Об этом в понедельник сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

«Женская часть нашей TeamUkraine идем, вернее летим на встречу с инвесторами. 4 дня, 4 города (Лондон, Франкфурт, Мюнхен и Милан), где поговорим о новом выпуске семилетних евробондов (и этот раз он в евро)», — пишет она в Facebook.

Напомним, что в последний раз Украина размещала долговые бумаги в октябре 2018 года со сроком погашения в 5 (750 млн долларов) и 10 (1,2 млрд долларов) лет. Какую сумму Киев собирается занимать на этот раз и под какой процент — пока неизвестно.

Примечательно, что в настоящее время Россия судится с Украиной по факту невыплаты долга в размере 3 млрд долларов. В сентябре прошлого года Апелляционный суд Англии обязал Украину выплатить России непогашенную задолженность плюс проценты, отвергнув три из четырех доводов Киева, который пытался избежать выплаты долга. Однако четвертый довод суд отклонять не стал. В нем Украина заявляла, что Россия якобы надавила на Киев, чтобы тот выпустил еврооблигации и выставил их на продажу. Суд счел, что этот пункт требует отдельного разбирательства. В настоящее время Россия пытается оспорить данное решение. Ожидается, что апелляция Москвы будет рассмотрена до конца года.