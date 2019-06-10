Грызлов обвинил Киев в срыве урегулирования в Донбассе

Минск, 10 июня. Новое руководство Украины во главе с шестым президентом Владимиром Зеленским не готово отказаться от политики войны и завершить украинский конфликт в Донбассе, заявил полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

«Ситуация в районе Станицы Луганской ярко характеризует неготовность руководства Украины переломить сложившуюся ситуацию, отказаться от политики «партии войны», — заявил Грызлов.

По словам полпреда РФ, Киев не выполнил своих обещаний по нормализации ситуации в Донбассе: обстрелы со стороны ВСУ продолжаются, ситуация остается напряженной. Грызлов подчеркнул, что население Донбасса ждет изменений в политике киевского руководства.

На 10 июня был намечен отвод сил и средств в районе Станицы Луганской, однако ВСУ совершили провокационный обстрел, тем самым сорвав договоренности, которые были достигнуты на встрече 5 июня. Грызлов заявил, что возникают опасения, что Киев не выполнит и другие обещания, сообщает ТАСС.

Грызлов напомнил, что договоренности включают обеспечение «хлебного перемирия», снятие Киевом с Донбасса экономической блокады, обмен удерживаемых лиц по формуле «всех установленных на всех установленных» и восстановление диалога между Киевом и Донбассом.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.