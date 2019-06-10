Грызлов обвинил Киев в срыве разведения сил у Станицы Луганской

Москва, 10 июня. Военные ЛНР выполнили все необходимые действия для разведения сил в районе Станицы Луганской, но ВСУ устроили провокационный обстрел и сорвали этот процесс, заявил полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов.

«Разведение сил в Станице Луганской сорвано Киевом», – подчеркнул дипломат.

Грызлов считает, что положение дел в районе Станицы Луганской свидетельствует, что Киев не готов неготовность отказаться от политики «партии войны», киевские силовики продолжают обстрелы.

«Положительных изменений не видно, а люди ждут этих изменений», – подчеркнул он.

Кроме того, полпред считает, что Киев может не выполнить и другие договоренности, достигнутые в Минске: это и подготовка дополнительных мер по прекращению огня в рамках «хлебного перемирия», снятие экономической блокады с Донбасса, обмен удерживаемых лиц по формуле «всех установленных на всех установленных», пишет ТАСС.