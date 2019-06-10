Расследование ФАН: Любовь Соболь придумала нападение на мужа, чтобы ее повысил Навальный

А теперь Навальный готовит реальное нападение на Мохова для продвижения своей протеже в Мосгордуму.

Любовь Соболь уже три года информационно паразитирует на нападении, совершённом неизвестными на её мужа Сергея Мохова в 2016 году. В произошедшем она обвиняет петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Теперь Мохов сам вышел на стримеров ФАН и рассказал, что на него готовится новое нападение. Но на этот раз инсценировка нападения может стоить мужчине жизни.

В начале сентября жители Москвы изберут новых депутатов в городскую Думу. И хотя первые кандидаты будут зарегистрированы избирательной комиссией только в июне, некоторые выдвиженцы уже начали свои агитационные кампании в обход действующего российского законодательства. Среди них политическая протеже блогера Алексея Навального юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь.

Абсурд и противоречия

Нанятые Соболь активисты уже сейчас распространяют по почтовым ящикам жителей 43-го избирательного округа агитационные листовки, а стены домов заклеивают плакатами. Средства на незаконную предвыборную пропаганду юрист ФБК также собирает в обход установленных правил и законов.

Вместе с тем, никакой полезной информационной нагрузки развёрнутая пропагандистская кампания Соболь не несёт, потому как реальной политической программы у неё так и нет. Все политические амбиции ставленницы Навального сводятся к двум единственным пунктам.

Во-первых, это борьба с фракционным большинством «Единой России» в Мосгордуме. Удивительно, но в этом её «программа» совпадает с планами самих единороссов – на предстоящих выборах крупнейшая партия страны приняла решение поддержать самовыдвиженцев, чтобы городской парламент нового созыва стал более гибким и шире охватывал интересы москвичей. При этом Соболь намерена бороться с Анной Федермессер и Сергеем Митрохиным, наиболее сильными оппозиционными кандидатами, которым она на отрез отказывается отдавать их родной округ.

Второй пункт предвыборной «программы» Соболь не менее противоречив и абсурден. При любом удобном и не очень случае она обрушивается с критикой, оскорблениями и враньём в адрес компании «Конкорд» и её владельца петербуржского бизнесмена Евгения Пригожина. Так, 15 мая она была приглашена в эфир программы «A-ТЕАМ» на радиостанции «Эхо Москвы». Все ответы на самые разные вопросы она свела к двум своим единственным пунктам – «Единой России» и Пригожину.

С чего все началось

В начале 2019 года Алексей Навальный и Любовь Соболь начали свою кампанию по очернению деловой репутации петербургского предпринимателя после того, как он отказался выплатить блогеру 300 миллионов рублей «на избирательную кампанию». Сразу после этого на сетевых ресурсах Навального был опубликован ряд фейковых видео о предприятии «Московский школьник», ошибочно связываемого с «Конкордом».

Однако нападки Соболь на петербургского бизнесмена начались заранее. Так, в 2016 году она заявила, что на её супруга антрополога Сергея Мохова было совершено нападение. Мотивом произошедшего она назвала свою политическую и «антикоррупционную» деятельность, а в случившемся обвинила Евгения Пригожина.

Это заявление Соболь моментально разошлось по ангажированным оппозиционным СМИ и структурам Навального, которые поддержали её версию. После проведения доследственной проверки полиция отказала Мохову в возбуждении уголовного дела, что также было интерпретировано Любовью Соболь как давление на неё.

Историю с нападением Соболь начала использовать для пиара собственных фейковых расследований, направленных против петербургского бизнесмена. Таким образом она придавала значимости своей деятельности, выстраивая перед своими сторонниками простую логическую цепочку – «если на меня и мою семью нападают, значит я говорю правду».

Вот только никаких реальных нападений не было, на её «творчество» никто не обращал внимания. Единственным подходящим поводом для такого грязного пиара стало таинственное нападение Мохова. Положение юриста ФБК оказалось настолько безнадёжным, что и сегодня инцидент, произошедший в 2016 году, остаётся единственным, на котором Любовь может пиарить свои вбросы против Пригожина.

Дело дошло до того, что Соболь и Навальный даже обратились в Европейский суд по правам человека, пытаясь придать значимости произошедшему. На деле же оказалось, что история с нападением на Мохова сильно раздута, в ней даже не оказалось потерпевшего.

Правда о произошедшем

Федеральному агентству новостей через собственные источники в правоохранительных органах удалось выяснить, что же действительно произошло в тот день, почему было отказано в возбуждении уголовного дела и кто стоит за этой сомнительной историей. Журналисты получили в своё распоряжение копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, в котором указаны все нюансы произошедшего.

В имеющемся постановлении записаны объяснения, которые дали Соболь и Мохов при обращении в полицию. Тогда основной причиной произошедшего они указали профессиональную деятельность Сергея. Как ранее удалось выяснить журналистам ФАН, антрополог долгие годы работал на кладбищенскую мафию, создавая для неё заказные статьи. При подаче заявления Мохов даже указал, что накануне нападения вышел один из его материалов.

На своей персональной странице в Facebook Мохов и вовсе указал только одну версию – нападение ритуальщиков. Пост опубликован 25 ноября 2016 года, то есть в тот же день, когда произошло нападение. В полицию Мохов и Соболь пришли только на следующий день, тогда и появилась «альтернативная версия».

Нападение - есть, потерпевших - нет

Более того, именно Соболь начала раскручивать эту историю, рассказывая о покушении на убийство мужа. Сам же Мохов забыл о произошедшем практически сразу, что и не удивительно. Уже спустя три часа после инцидента у мужчины не было жалоб на самочувствие, а экспертиза не обнаружила в его крови каких-либо посторонних веществ. Всё это указано в постановлении полиции об отказе в возбуждении уголовного дела.

Последовавшая в 2018 году медицинская проверка подтвердила изначальные выводы специалистов – вред здоровью Сергея Мохова причинён не был. Следовательно, у полиции не было основания для возбуждения уголовного дела.

Если врага нет, его можно придумать

Дело получилось крайне запутанным, в нём не оказалось ни состава преступления, ни пострадавшего, хотя инцидент был зафиксирован камерами наружного наблюдения. Эту странную ситуацию прояснил собственный источник ФАН в штабе Навального, который рассказал, что кладбищинский след Мохов использовал для прикрытия, на самом же деле нападение было инсценировкой с чёткой целью – создать для Соболь врага:

«В 2016 году, когда Любовь Соболь только становилась ключевой фигурой ФБК, было большое собрание, посвящённое тому, как её раскручивать. Именно тогда прозвучало несколько вариантов того, кто станет врагом, с которым Соболь будет воевать во время своей карьеры. Любовь предложила воевать против петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, поскольку она читала расследование «Новой газеты» о питании в Кремле, и он попадал под нужный ей критерий – идеальная кандидатура для вражды и на выпады в свой адрес никогда не отвечал.

После первых публикаций, заметив, что реакции действительно нет, они начали «особый креатив». Именно тогда Мохов, который постоянно тусовался в штабе со своей супругой, сказал, что очень удачно было бы, если бы сейчас кто-то напал на него или Любовь. Вроде бы этот вариант никто серьёзно не рассматривал, но уже через месяц появилась информация, о нападении на Мохова у подъезда его собственного дома. У нас в штабе в такие совпадения не верил никто. Но позиция Навального и Соболь была жёсткой – покушение организовал Пригожин».

Сегодня Любовь Соболь и блогер Алексей Навальный продолжают использовать произошедшее в своих целях, пытаясь связать эту имитацию нападения со своими очернительными пиар-кампаниями. Однако никаких аргументов и фактов в пользу своей притянутой за уши версии они привести так и не смогли, хотя прошло уже почти три года. История существенно поистрепалась и больше не производит должного эффекта.

Навальный готовит преступную аферу

Это, вероятно, заметила и команда Навального. Сегодня, 10 июля, напрямую к стримерам ФАН обратился Сергей Мохов, который заявил, что за ним уже несколько дней следят. Двое мужчин восточной внешности на автомобиле белого цвета всюду за ним следуют. Удивительно, но муж Соболь почти точь в точь повторил историю, рассказанную им следователям в 2016 году. Изменился лишь цвет автомобиля с чёрного на белый.

Из сложившейся ситуации можно сделать только один вывод – Навальный и Соболь готовят новую провокацию. Вот только в этот раз, судя по всему, Мохова в эти планы не посветили. Первое нападение не вызвало должного резонанса в обществе, потому как сразу было понятно, что оно является постановочным: машина преследователей не попала ни на одну из дорожных камер Москвы, хотя само место для нападения было выбрано так, чтобы произошедшее попало на видео; успешный тяжелоатлет Мохов обратил внимание на преследователя, но не смог дать отпор; всего через три часа после «отравления» мужчина чувствовал себя хорошо и не нуждался в помощи.

Инциденту явно не хватало реалистичности. Сейчас Навальный продвигает Соболь в Мосгордуму и ставки как никогда высоки. Вероятно, блогер намерен использовать мужа своей ставленницы, что называется, «в тёмную». Более того, о новом плане может не знать и Сама соболь, чтобы её реакция на готовящееся нападение была реалистичной и живой. Только опасением за собственное здоровье и жизнь можно объяснить тот факт, что Мохов решил обратиться к представителям ФАН напрямую.