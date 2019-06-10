Потап объяснил, почему скрывал чувства к Каменских

Киев, 10 июня. Продюсер и рэп-исполнитель Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, объяснил, почему долго скрывал чувства к Насте Каменских.

Недавно пара сыграла свадьбу, однако на протяжении долгого времени Потапенко и Каменских связывали только рабочие отношения. После торжества он решил поделиться подробностями из своей личной жизни и признался, что был влюблен в Настю уже давно, но узы брака не позволяли ему «кричать о своих чувствах на весь мир».

По словам музыканта, у него была супруга Ирина. В 2008 году у пары родился сын Андрей. Но появление ребенка на свет не помогло сохранить семейные отношения. Об этом пишет 7days.ru.

«Я уже не скрываю ничего, я люблю Настю Каменских и я очень счастливый человек, пусть все завидуют, пусть ненавидят, пусть любят, мне безразлично, мне стало настолько легко, потому что сейчас я честен перед собой и всеми», — сказал Потапенко.

Ранее Настя Каменских поблагодарила Потапа за то, что тот поддерживал ее решение не выставлять отношения напоказ. По словам певицы, теперь пришло время поделиться с поклонниками радостной вестью. Потапенко в связи с радостным событием выпустил новый трек — признание в любви жене — под названием «Константа». Об этом пишет «Газета.ru».

Свадьба Потапенко и Каменских прошла в Киеве, однако изначально пара планировала провести торжество в Италии или Франции. По словам продюсера, они в последний момент решили сыграть свадьбу в украинской столице.