Клинцевич уверен, что обвиняемый в сбыте наркотиков Голунов должен ответить перед судом

Москва, 10 июня. Обвиняемый в сбыте наркотиков спецкор «Медузы» Иван Голунов должен ответить за свои действия в суде. Об этом заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

6 июня сотрудники полиции задержали в центре Москвы корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. В ходе досмотра у Голунова были обнаружены четыре грамма мефедрона. Позднее правоохранители провели обыск в квартире Голунова, по итогам которого были обнаружены пять граммов кокаина и весы.

8 июня полиция предъявила Голунову обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В этот же день Никулинский районный суд Москвы отправил журналиста под домашний арест до 7 августа.

После задержания Голунова на его защиту встали представители либерально-оппозиционного сообщества, которые начали оказывать давление на следствие, заявляя о «полной невиновности» журналиста «Медузы». При этом либеральные СМИ пытаются создать информационный шум вокруг этого дела, умышленно игнорируя результаты следствия.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил о недопустимости давления на правоохранительные органы, а также выразил уверенность, что именно суд должен поставить точку в деле Голунова.

«Я считаю, что если правоохранители задержали человека, то все должно быть определено судом, и не имеет значения, кто этот человек: журналист, депутат или какой-то работник. Суд должен определить его вину», — пояснил Клинцевич.

Сенатор также добавил, что давление на следствие наносит большой вред правоохранительной системе, так как злоумышленник может избежать уголовного наказания, передает «НьюИнформ».