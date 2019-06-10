Депутат Федоров объяснил антироссийскую подоплеку дела пойманного на наркотиках Голунова

Используя дело журналиста Ивана Голунова как повод, оппозиция всеми силами пытается раскачать ситуацию в России, предупреждает депутат Госдумы Евгений Федоров. И дело здесь не только в попытках путем давления на власть добиться освобождения виновных в нарушении законов РФ, предупреждает парламентарий. Это координируемая извне операция по подготовке почвы для антигосударственного переворота, уверен он.

Напомним, журналист базирующегося в Латвии издания «Медуза» Иван Голунов был задержан в конце прошлой недели в качестве подозреваемого в участии в сети распространения наркотиков. По данным полиции, расфасованные наркотические вещества были обнаружены как в рюкзаке Голунова, так и у него дома.

После того, как стало известно о задержании Голунова, незначительная ошибка пресс-службы МВД была использована так называемыми либеральными СМИ для массированной атаки на власти.

«Нужно внимательно разобраться, кем и почему это делается, — отметил Евгений Федоров в комментарии Федеральному агентству новостей. — Смотрите, как серьезные издания вдруг как по команде объединились и даже привлекли на свою сторону часть журналистов, работающих в государственных СМИ».

Все это очень настораживает именно своей скоординированностью, говорит парламентарий.

«Это продуманная, заранее подготовленная акция, сознательный удар по России, для которого был нужен только повод», — отмечает собеседник ФАН.

В качестве примера подобного раскачивания ситуации Федоров привел историю с украинским журналистом Георгием Гонгадзе, убийство которого в 2000 году фактически стало катализатором событий 2004 года, получивших название «оранжевая революция».

«Это проработанная технология, и в случае с Голуновым просто нашли удобный случай, чтобы ее запустить», — считает Федоров.

При этом в первую очередь наносится удар по российскому антинаркотическому законодательству, что является явной победой наркомафии, отмечает депутат ГД. Если по мнению либералов надо освободить Голунова, то, получается, всех заключенных, которые обвиняются по 228 статье о распространении наркотиков, тоже выпустить из тюрем? — задается вопросом Федоров и объясняет, почему ни к чему хорошему это не приведет.

«Вытащили главного нарколога (главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения) Брюна (сделавшего заявление для СМИ, что у Голунова не нашли следов наркотических веществ), так он вообще-то лицо общественное, у него явно нет доступа к этим материалам. Значит, он высказал исключительно свою позицию, а вот почему он ее высказал, еще надо выяснить», — говорит Федоров.

По словам собеседника ФАН, вся эта история изначально основана на вранье, и это очень характерный признак, что дело нечисто.

«То этого журналиста якобы избили с переломами и сотрясением мозга, то никаких переломов и сотрясения у него нет, — говорит Федоров. — Выстроена целая система вранья. И издания, которые всеми силами защищают Голунова, почему-то предпочитают не обращать на это внимание».

Федоров напомнил, что к явно запущенной извне и хорошо скоординированной информационной кампании мгновенно подключилось огромное количество российских журналистов и общественных деятелей из либерального лагеря, которые в ультимативной форме потребовали освободить Голунова. На солидарности журналистского сообщества активно играют антироссийские силы, использующие российские СМИ в своих целях, предупреждает депутат.

«В целом мы чувствуем и видим, что есть заговор, который всегда преследует цель — свержение власти, майдан, «оранжевая» интервенция. На самом деле есть понятие «оранжевая революция», но такие революции всегда направляются извне, так и тут уже высказались и госдепартамент США, и Европейский союз, хотя откуда они знают, что у нас происходит с наркотиками? То есть, учитывая все факторы, у нас есть все основания говорить, что это часть системного удара по Российской Федерации, чтобы парализовать нашу правоохранительную систему. Грубо говоря, это удар по тылам, и это нужно понимать. Это не шуточки, все по-взрослому. Это удар врагов по России», — резюмировал Евгений Федоров.

Парламентарий также обратил внимание, что к кампании по освобождению Голунова уже примазался скандальный блогер Алексей Навальный, который потребовал немедленно отпустить своего соратника Леонида Волкова, задержанного за призывы к участию в незаконных митингах.