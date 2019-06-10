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Володин поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана

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Володин поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана

Москва, 10 июня. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием президентом Казахстана. 

Володин назвал победу Токаева убедительной. Российский политик подчеркнул, что это говорит о широкой поддержке народа Казахстана курса на сохранение стабильности и развития страны.

Как отмечает пресс-служба нижней палаты парламента России, в поздравительной телеграмме Володин напоминает о стратегическом партнерстве Москвы и Нур-Султана.

Спикер Госдумы надеется, что между Россией и Казахстаном при новом президенте будут активно развиваться отношения. Токаев победил на президентских выборах, за него проголосовали 70,76%.

Президент России Владимир Путин поздравил Токаева по телефону. Новый президент Казахстана заверил российского лидера, что продолжит избранный его предшественником политический курс.

Ранее сообщалось, что Токаев не собирается отправлять правительство в отставку. Он пообещал сохранить министерские посты за большинством чиновников, при этом новый президент Казахстана рассчитывает провести точечные перестановки.

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Автор: Ирина Селезнева
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