Москалькова назвала абсурдными обвинения в адрес Вышинского

Москва, 10 июня. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала абсурдными обвинения в адрес руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Она рассказала, что международные органы готовы отстаивать права журналиста.

«Совершенно очевидно, что обвинения абсурдны и не имеют ничего общего с законностью и поиском справедливости», — заявила Москалькова.

Уполномоченный по правам человека в России направила обращения генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду, комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович, представителю по вопросам свободы СМИ ОБСЕ Арлему Дезиру, заместителю Генерального Секретаря ООН по глобальной коммуникации Элисон Смейл, а также уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой о недопустимости нарушения прав представителей СМИ. Кроме того, Москалькова в обращении выразила просьбу оказать содействие в обеспечении безопасности Вышинского в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права. По словам уполномоченной по правам человека, международные органы откликнулись на обращение.

«Остается надеяться, что призывы будут услышаны украинской стороной», — сказала Москалькова корреспонденту РИА Новости.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) арестовали Кирилла Вышинского 15 мая 2018 года. Журналиста обвинили в государственной измене и незаконном обороте оружия. Теперь Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.

Во время одного из судебных заседаний журналист обратился к президенту России Владимиру Путину. Глава РФ назвал ситуацию беспрецедентной и заявил, что Вышинского задержали «за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции».

Херсонский суд регулярно продлевает сроки заключения представителя СМИ, при этом апелляционный суд подтверждает постановления об аресте. Сейчас срок нахождения Вышинского под стражей продлен до 22 июля. 10 июня суд Киева продолжит рассматривать уголовное дело в отношении журналиста.

Ранее сообщалось, что глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков обсудит незаконный арест Вышинского с представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлемом Дезиром. Этот вопрос будет поднят на встрече, которая состоится 17 июня в Вене.