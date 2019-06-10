Москва, 10 июня. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил надежду на урегулирование политической ситуации в Молдавии. Об этом рассказали в пресс-службе российского парламента.

По его словам, органы власти должны преодолеть политический кризис в государстве. Он подчеркнул, что они смогут поддержать курс на развитие Молдавии в рамках принципов верховенства права, демократии и уважения выбора граждан. Володин выразил надежду на урегулирование политического кризиса в Молдавии.

Ранее в НАТО выразили обеспокоенность из-за политического кризиса в Молдавии.

Напомним, что 9 июня Конституционный суд Молдавии временно передал обязанности президента исполняющему обязанности премьер-министру Павлу Филипу. В конституционном суде государства заявили, что решение связано с роспуском парламента и назначением досрочных выборов. По их словам, действующий глава государства Игорь Додон «не выполнил конституционные обязательства», отказавшись распустить парламент.

В свою очередь, парламентарии Молдавии единогласно приняли декларацию о незаконном назначении Филипа исполняющим обязанности президента. Кроме того, депутаты пообещали обратиться в Совет безопасности Организации Объединенных Наций и другие международные структуры.

Напомним, парламент Молдавии не смог вовремя сформировать правящую коалицию и правительство страны. Новое правительство главе с Майей Санду, был сформирован 8 июня, однако кабинет министров должен был появиться до полуночи 7 июня.

Контролирующая правительство Демократическая партия Молдовы потребовала отставки президента страны Игоря Додона. Как заявил на брифинге в субботу вице-председатель Демократической партии страны Андриан Канду, президент Молдавии, в частности, настаивал на нейтральном статусе страны, выступал за трехсторонние переговоры с Москвой и Евросоюзом по торговому соглашению, и выступал за запрет организаций, которые поддерживают объединение страны с Румынией.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии не собирается подписывать указ о роспуске парламента и объявлять досрочные выборы. Глава республики также предупредил граждан о готовящихся массовых акциях протеста для стабилизации ситуации в стране. Он призвал людей не поддаваться на провокации и не участвовать в протестах.