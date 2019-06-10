Восемь террористов группировки «Хизб ут-Тахрир» задержаны в Крыму

Симферополь, 10 июня. Восемь сторонников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1 задержаны в Крыму. Об этом сообщило региональное управление ФСБ.

Кроме того, по местам проживания организаторов и пяти членов ячейки запрещенной группировки были проведены обыски. Следственные мероприятия провели в Алуште, Белогорске и в Симферопольском районе. Уточняется, что правоохранители обнаружили и изъяли экстремистская литература, средства связи и вычислительной техники, а также электронные носители информации. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Напомним, исламская политическая партия «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» была основана в Палестине в 1953 году. Ее приспешники активно действуют на территории Египта, Сирии, Палестине, Турции, Тунисе, Кувейте, Иордании, Западной Европе.

Группировка запрещена не только в России, но и в большинстве арабских стран, в государствах Азии, Ближнего Востока и Восточной Европы.

1 Организация запрещена на территории РФ.