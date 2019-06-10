Москалькова заявила о росте нарушений прав журналистов из РФ за рубежом

Москва, 10 июня. Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова заявила о росте числа нарушений прав российских журналистов за рубежом.

«В 2018 году резко увеличилось количество нарушений по отношению к российским журналистам, работающим за рубежом. При этом наиболее острая ситуация сложилась на Украине», — отметила она.

Москалькова подчеркнула, что работа журналиста крайне важна, поскольку она позволяет гражданам реализовать свое право на получение и распространение информации, передает РИА Новости.

По словам омбудсмена, украинские власти запретили аккредитацию 122 российским СМИ, включая МИА «Россия сегодня», ВГТРК и НТВ. Кроме того, Киев заблокировал доступ граждан к российским интернет-ресурсам: социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», а также сервисам «Яндекса» и Mail.ru.

Напомним, что в сентябре прошлого года журналиста Федерального агентства новостей включили в черный список скандального сайта «Миротворец» за поездку в Крым и «антиукраинскую пропаганду».