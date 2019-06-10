Москалькова назвала число российских СМИ, запрещенных на Украине

Москва, 10 июня. Украинские власти запретили аккредитацию 122 российским средствам массовой информации, в том числе МИА «Россия сегодня». Об этом заявила в понедельник в беседе с РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, на Украине 122 российским СМИ, в том числе МИА «Россия сегодня», РИА Новости, ВГТРК, НТВ, каналу РЕН ТВ и прочим, запрещена аккредитация.

Москалькова уточнила, что генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер, комментируя решение киевского руководства запретить российские СМИ, заявил, что люди должны иметь доступ абсолютно ко всем источникам информации.

Кроме того, по ее словам, под запретом на Украине оказались и российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ресурсы «Яндекс» и Mail.ru, передает издание.

Напомним, в понедельник Москалькова встретилась с российским лидером Владимиром Путиным, которому отчиталась о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за прошлый год.

Ранее Москалькова заявила о росте нарушений прав российских журналистов за рубежом.