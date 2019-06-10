Малышева дала ценные советы россиянам, как быть здоровым и счастливым

Известная российская телеведущая и врач Елена Малышева заявила, что прогресс не стоит на месте, поэтому регулярно изобретаются новые успешные методы лечения тех или иных болезней. По ее словам, в борьбе даже с онкологическими заболеваниями достигнуты очень высокие показатели выживаемости.

Ведущая Первого канала дала эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей и рассказала много интересного про состояние медицины в нашей стране, про свою работу и про то, что надо делать, чтобы быть здоровым и жить долго. Но сначала она коснулась очень важной, не только для Малышевой, темы — ежегодной премии лучшим врачам России «Призвание», вручение которой состоится уже совсем скоро, 13 июня.

«Премия «Призвание» — срез достижений всей нашей медицины»

— Елена Васильевна, расскажите подробнее об этой премии.

— Мы вручим ее уже в 19-й раз. Это большая совместная акция Первого канала, фонда поддержки достижений в области медицины «Призвание» и министерства здравоохранения РФ. Выбираются лучшие врачи нашей страны. Проходит огромное профессиональное рецензирование, и принимаются соответствующие решения. Можно сказать, что это срез достижений всей российской медицины. Мы вручаем премию вместе с Александром Розенбаумом — в Москве, в Театре Российской армии.

— Отбор как идет, по регионам или по специальностям? Например, лучший терапевт, лучший педиатр, лучший хирург…

— Это премия не за достижения региона, а за великие достижения в профессии. Уникальная операция, новый метод лечения, новый метод диагностики... Профессиональное рецензирование и шанс быть признанным. Наши лауреаты становились известными на весь мир. Например, детские онкологи создали новый метод лечения рака крови у детей. Сегодня по этому протоколу лечат во всей Европе.

— А давайте не будем раскрывать секретов!

— Давайте.

— Сколько всего номинаций?

— В пяти номинациях идет рецензирование. Это, как я уже сказала, «За проведение уникальной операции», а также «За создание нового метода лечения», «За создание нового метода диагностики», «За создание нового направления в медицине». И еще одна — это премия не медикам. Сегодня же медицина немыслима без инженеров, физиков, химиков и так далее. Тех, кто тоже тем или иным образом вносит вклад в развитие медицины.

Еще есть три премии, которые вручаются на основании решений попечительского совета. «За верность профессии» — людям, которые проработали в нашей профессии более пятидесяти лет. И две другие, специальные, — врачам, принимавшим участие в ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф, и участникам боевых действий, а также врачам, оказывающим помощь пострадавшим во время войн и терактов.

И, наконец, Первый канал на протяжении многих лет вручает свою специальную премию за те работы, которые вне рамок конкурса. Нам очень хочется просто по-человечески сказать всем этим людям спасибо.

— Я понимаю, что прогресс не стоит на месте, но скажите, все равно что-то новое постоянно придумывается? Методы лечения, диагностики… Казалось бы, в наше время все уже известно…

— Знаете, когда я заканчивала мединститут (Кемеровский государственный медицинский университет, с красным дипломом в 1984 году. — Прим. ФАН), нам рассказывали про лечение инфаркта миокарда, что первым делом надо ликвидировать болевой синдром. Дать промедол. Второе... Собственно говоря, ничего второго и не было. Требовалось просто наблюдать за пациентом.

То есть, по сути дела, если инфаркт обширный, человек мог умереть, и мы были бессильны. А если нет, то мог и выжить. И промедол, как говорится, большой роли не играл.

На нашем веку вначале появилось аортокоронарное шунтирование, потом стентирование. Сегодня, если у человека инфаркт, например, в Москве, его везут даже не в больницу, где есть рентген-операционная (сейчас в 29 больницах стоят рентген-операционные, которые работают круглые сутки), а туда, где эта операционная свободна. Сразу ставят стент, и нет инфаркта!

Так что, мы живем в совершенно другое время, прогресс в медицине за 35 последних лет так продвинулся, что нет слов. Конечно же, регулярно придумывается и изобретается что-то новое…

«Я очень люблю обе свои программы»

— У вас, надо полагать, очень напряженный график: съемки двух передач, работа в своем медицинском центре и так далее… Как вы все это успеваете, где находите силы?

— Вы знаете, все люди находят силы, если они организованные. Я тут никаких подвигов не совершаю. Вот, например, жизнь программы «Жить здорово!» (Малышева ведет ее с августа 2010 года. — Прим. ФАН) организована просто по-военному. Равно как и жизнь программы «Здоровье» (Малышева ведет ее с октября 1997-го. — Прим. ФАН). Мы снимаем раз в три недели. По три или четыре передачи «Здоровье» и по пятнадцать передач «Жить здорово!» в день! С восьми утра до девяти вечера.

— Какую-то программу выделяете для себя, или они обе для вас на одинаковом уровне?

— Мы не можем делать неинтересные передачи. Исторически сложилось так, что «Здоровье» — это программа о большой медицине. Мы там очень много снимаем именно медицины: операции и так далее. Конечно, это существенная часть моей жизни. Я очень люблю «Здоровье». Потом, эта программа — долгожитель.

— Да уж, давно выходит…

— Я веду ее с 1997 года, а с 1960-го ее вели другие врачи. Таких передач и нет уже, наверное, сейчас на нашем телевидении. Считается, что хотя бы 10 лет удержаться в эфире — это уже подвиг. А «Здоровье» только со мной заканчивает 22-й сезон!

Программа «Жить здорово!» — это ток-шоу. Народный рассказ о высокой медицине. Я тоже ее очень люблю, потому что умение рассказывать просто, понятным языком, на мой взгляд, — одна из лучших вообще возможностей донести важную информацию до миллионов людей. Это замечательная передача, где мы можем быть не всегда серьезными, где можем шутить. В «Здоровье» все гораздо серьезнее.

А так как это ток-шоу, у нас есть макеты, у нас есть разговоры друг с другом. Это совсем другой жанр. Хотя медицина и здесь тоже остается основной темой.

— Не так давно я брал интервью у Дмитрия Диброва и спросил, есть ли люди, к которым он может всегда, в любое время дня и ночи, обратиться за помощью. Дибров назвал только одного человека.

— Да? Меня?

— Да, он назвал вас. То есть, как я понимаю, об этой стороне вашей жизни, если и знают, то далеко не все. И бывают, как говорится, не только «танцующие матки», но еще и реальная помощь людям.

— Да мне вся страна может позвонить! Я не знаю, правда, откуда они все берут мой телефон (смеется).

«Образ жизни — личная ответственность каждого»

— Думаю, не ошибусь, если скажу, что многих людей волнует такой вопрос: рак вообще возможно будет когда-нибудь победить?

— Многие формы рака уже побеждены. Детский лейкоз лечится — 95 процентов выживаемости. Рак груди — 20-летняя выживаемость, с показателем «97%». Рак простаты — тоже 97 процентов выживаемости. Если лечиться как положено, то есть очень высокий шанс выжить.

— Но ведь то и дело слышишь, что от онкологии скончался тот или иной известный человек. А сколько ведь умирает еще и, скажем так, обычных людей…

— Да, например, от рака скончались Александр Абдулов и Олег Янковский. Но ведь они курили, не выпуская сигарету изо рта…

Послушайте, любые успехи медицины разбиваются об образ жизни, который вы ведете. Образ жизни — это ваша личная ответственность! Не наша. Мы можем томографами, маммографами, любыми другими приборами уставить хоть все лестничные площадки. Но если люди не приходят на обследования…

Сегодня мы снимали программу про рак толстой кишки. По смертности он вышел на первое место. Вот ответьте мне, вы хоть раз делали колоноскопию?

— Все никак не решусь…

— И зря. Потому что онкологические болезни протекают бессимптомно. Вы колоноскопию не сделали. Потом, когда ваш рак будет диагностирован (не дай бог!), а он будет диагностирован только тогда, когда у вас начнется профузное кровотечение из опухоли, или появится кишечная непроходимость, вас привезут в больницу уже на «скорой». Потому что профилактически вы ничего не делали! Дальше медики должны будут каким-то образом лечить терминальный рак. Мы даже это делаем. Вот это уже наша, врачей, ответственность.

— Терминальный?

— Рак, который заканчивается смертью. Знаете, если судить чисто статистически, из каких компонентов складывается прогноз жизни человека? Развитие медицины занимает всего 8—10 процентов. А остальные 90—92% — это вы сами. Из них 60 процентов — ваш образ жизни, курите вы или нет, обследуетесь или нет. Вот и все…

Людям, особенно в возрасте за 50, необходимо делать полный скрининг. Если при колоноскопии ничего не найдут, то следующая колоноскопия — через 3—5 лет. Так что обследуйтесь, пожалуйста, это же ваша жизнь!

— На самом деле, не все так просто. Для вас же, наверное, не секрет, что наши поликлиники очень редко дают направления в медицинские центры, где можно, например, бесплатно обследоваться. То одну причину придумывают, то другую. И часто говорят так: «Идите в платные!»

— Это не так. Они дают, но есть очереди. Ну, постоите в очереди месяц. Это не радикально. Действительно, в бесплатной медицине во всех странах мира: в России, Канаде, Израиле — надо подождать. Только скорая помощь действует немедленно. Но так уж устроена медицина, по-другому и не бывает. Но ведь вы уже сколько-то лет не идете на обследование. Подождите немного. Вы ничего не делали дольше.

Вот мы сегодня говорили про колоноскопию. Доктор Гандельман (соведущий программы «Жить здорово!». — Прим. ФАН) работает в Израиле. Спрашиваю: «Герман Шаевич, сколько у вас ожидание на колоноскопию?» Он: «Ну, четыре месяца, пять». И все ждут, потому что это бесплатно. Бесплатная медицина везде такая. Представьте себе, она обслуживает миллионы людей…

«Оптимизация в медицине нужна всей России»

— Вы с Минздравом России хорошо взаимодействуете?

— Конечно. У нас теплые и дружеские отношения.

— А как вы относитесь к так называемой оптимизации в медицине?

— В Москве это сделал Леонид Печатников (бывший заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук. — Прим. ФАН) при полной поддержке и огромном понимании ситуации со стороны мэра Москвы Сергея Собянина. Благодаря этому больницы, в которых не было никаких приборов, никакого лечения, а можно было только просто лежать и ходить в столовую по три раз в день, закрыли.

На деньги, бессмысленно тратившиеся на оплату света и газа, оснастили суперприборами другие московские больницы. И сегодня у нас в пять раз меньше стало инфарктов. Человеку тут же ставят стент. Еще у нас, по-моему, раза в три уменьшилась внутригоспитальная смертность от инсульта. В той же Америке давно делают удаление тромба во время инсульта. И в России стали делать, в Москве.

Врачей, которые были готовы переобучиться, всех переучили. Врачам же, которые не захотели учиться, выдали компенсации. Мы живем в XXI веке, и чтобы медицина была современной, нерентабельные больницы надо закрывать.

— Это же только в главном городе страны, правильно?

— Да. Печатников и Собянин не дрогнули, когда некоторые ходили на демонстрации и говорили: «Откройте нашу больницу №…, нам там так хорошо лежать месяц».

— Как считаете, в России надо сделать то же самое? Подмосковье, Санкт-Петербург, Ленинградская область и потом все остальные…

— Конечно, надо. Потому что просто содержание больницы: свет, газ, еда — это же колоссальные деньги.

— Государственные.

— Государственные. И, естественно, их надо тратить рачительно. Однозначно.

— Словом, Москва — это пример для подражания. Как всегда, она впереди всех.

— На самом деле, раньше в Москве было, как и везде: тьма больниц, и половина из них никому не нужных. Человека клали в больницу с инфарктом, а там нет рентген-операционной. Я только этим и занималась — как быстро перевести человека из этой больницы в «правильную».

А теперь я даже трубку поднять не успеваю! Вот совсем недавно после нашего проекта «Голос. Дети» стало плохо шеф-редактору конкурса, у него случился инфаркт. Мне говорят: «Лена, срочно позвони!» Я звоню в больницу, и мне: «Елена Васильевна, стент поставили, все хорошо». То есть система работает.

«России есть чем гордиться в медицине»

— Диспансеризации, которые раз в три года бывают, какую-то пользу людям приносят?

— Конечно, приносят! Для начала пример. В Германии ты должен явиться к врачу на ежегодный осмотр. К терапевту и стоматологу. Сам. Тебе ставят две печати после того, как ты все прошел, и следующий год у тебя также бесплатный. Но если ты сейчас не пришел, то в следующем году уже платишь деньги. Я уверена, что надо это ввести и в России. У нас ведь все бесплатное.

Ты будешь пить, курить, проклинать врачей, не выполнять никаких рекомендаций, не ходить на обследования. И все равно мы будем тебе должны и обязаны. По-моему, каждый человек должен понимать, что здоровье — это его личная ценность и его надо хранить. И это, прежде всего, забота самого человека.

— Скажите, а в чем наша страна может гордиться в медицине в целом, как вы считаете?

— Исторически Россия может гордиться антибиотиками и вакцинами.

— А если говорить о направлении?

— Детская гематология. Потому что у нас создан протокол лечения, которым сегодня пользуется вся Европа. Называется «Москва — Берлин». Вот это наш приоритет.

— И напоследок — какие советы вы дадите людям, чтобы быть здоровыми и счастливыми?

— Ваша жизнь нужна именно вам, и если вы разумный человек, то вместо проклятий в адрес врачей, медицины, страны займитесь собой. Не курите, не пейте, мойте руки перед едой и один раз в год проходите полное обследование организма. И будет вам счастье!

Елена Малышева также рассказала о том, что есть определенное количество людей, которые пытаются хайповать и пиариться на ее имени, и предостерегла от частого употребления шашлыка.