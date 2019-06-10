Оппозиция и предприимчивые граждане зарабатывают на задержании Голунова с наркотиками

Москва, 10 июня. Несколько объявлений о продаже трех газет — РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» — с первыми полосами в поддержку спецкора Meduza Ивана Голунова, которого подозревают в попытке сбыта наркотиков, появились на сайте «Авито».

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками задержали Голунова в четверг на Цветном бульваре в рамках оперативной разработки наркогруппировки. При досмотре у него изъяли четыре грамма наркотического средства — метилэфедрона, а дома при обыске — еще пять грамм кокаина. Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест до 7 августа.

Историей с задержанием Голунова поспешили воспользоваться все, кому не лень. На сайте «Авито» предприимчивые граждане уже начали продавать три газеты — РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» — с единой обложкой про Голунова. Цена вопроса — 15 тысяч рублей.

Авито не теряет времени даром pic.twitter.com/eWzq7TZ1r1 — Офисный Платон (@Nebazanas) 10 июня 2019 г.

На самом же деле поступок редакций, который подается как пример журналистской солидарности, является лишь всего лишь способом напомнить о себе, поднять рейтинги и смягчить репутационные потери.

Тем временем многие эксперты обратили внимание, что скандал с задержанием Голунова пришелся на руку некоторым общественным деятелям и оппозиции. Политолог Руслан Осташко рассказал Федеральному агентству новостей, что немалые выгоды в этом деле получил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Политолог Руслан Осташко полагает, что оппозиционной общественности на самом деле плевать на задержание Голунова. По его словам, корреспондента используют, чтобы «прогнуть» власть. Большинство из тех, кто защищает Голунова, слышат о нем впервые и не читали ни одной из его статей, указал он.

Российский журналист и писатель Владимир Соловьев заявил, что либералы пиарятся на деле Голунова. Телеведущий написал, что «если бы этого дела не было, оппозиции надо было бы его выдумать».