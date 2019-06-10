Генерал ФСБ заявил, что оппозиция использует попавшегося с наркотиками Голунова в своих целях

Москва, 10 июня. Российская оппозиция использует ситуацию с арестом журналиста Meduza Ивана Голунова, чтобы продолжать давить на власть. В этом уверен генерал-майор ФСБ в отставке Валерий Малеваный.

«Если открыть YouTube, мы увидим фамилию Голунов в каждом третьем ролике. Оппозиция пользуется этой ситуацией. Неизвестно, действительно ли он связан с наркотой. И, конечно, оппозиционные силы пользуются этой неразберихой для того, чтобы давить на власть», — отметил он.

Малеваный подчеркнул, что оппозиционные силы уже готовят массовые пикеты в поддержку Голунова. Если местные власти не согласуют данные мероприятия, организаторы, вероятнее всего, проведут незаконное собрание, подставляя обычных людей. Генерал ФСБ напомнил, что так уже было с митингами блогера Алексея Навального и его сторонника Леонида Волкова. Последний, к слову, в конце мая был задержан за несанкционированное массовое мероприятие, пишет Nation News.

По словам политолога Сергея Маркова, в настоящее время вокруг фигуры Голунова идет сплочение «информационных войск». Эксперт полагает, что задействованным в этом процессе силам все равно, кто такой Голунов, они просто выполняют чью-то команду.

Напомним, что 6 июня полиция задержала сотрудника Meduza на Цветном бульваре в Москве. При себе у него было пять свернутых пакетов с метилэфедроном весом в четыре грамма. Еще пять граммов кокаина и весы стражи правопорядка обнаружили у журналиста дома. Против задержанного было возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест.

По словам писателя и общественного деятеля Николая Старикова, реакция оппозиционных СМИ, требующих выпустить Голунова, непонятна. Нужно сперва дождаться результатов предварительного следствия, а уже потом делать выводы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет внимательно следить за развитием ситуации.