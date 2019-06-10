Эксперт рассказал о системных проблемах стратегической авиации США

Военный аналитик журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что стратегическая авиация США находится в глубочайшем кризисе.

Ранее газета Air Force Times со ссылкой на данные комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам сообщила, что общее количество оперативно готовых стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США сегодня составляет «единицы». Именно по этой причине возможности военного ведомства США по нанесению ударов дальней авиацией оказались под угрозой.

Также стало известно, что причиной такого состояния флота B-1B является большой возраст ракетоносцев, последний из которых был произведен 31 год назад. Кроме того, сказалось также отсутствие необходимых для обслуживания самолетов ресурсов. По данным одного из подкомитетов Конгресса, ситуация с B-1B ухудшилась настолько, что их экипажи переводятся на другие машины, так как для проведения тренировок не хватает самолетов.

Комментируя сообщение Air Force Times, военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «американская стратегическая авиация находится в глубочайшем системном кризисе».

«Порядка 60% всех летательных аппаратов в корпусе морской пехоты, ВВС, корабельных самолетов и вертолетов требуют капитального ремонта и обслуживания. Дело в том, что США с 1991 года активно участвовали в различных боевых операциях и их самолеты постоянно летали. Однако никто и не думал приводить их в хорошее техническое состояние. Более того, они (США — Прим. ФАН) отдали самолеты на обслуживание на аутсорсинг. То есть их обслуживали даже не фирмы-производители, а какие-то компании с какими-то непонятными лицензиями. Зачастую такое обслуживание заканчивалось катастрофами, которые удивляли весь мир», — поясняет эксперт.

В свое время бывший глава Пентагона Джеймс Меттис поднимал вопрос ненадлежащего обслуживания воздушных судов США и особенно стратегической авиации.

«Он говорил: «Ребята, если вы угрожаете России, то вы должны понимать — нам нужно чем-то воевать». Но воевать им нечем, все их деньги ушли на какие-то перспективные программы, которые едят миллиарды и не дают ничего взамен. Самый прожорливый их проект — F-35, который сожрал уже около сотни миллиардов долларов. Понятное дело, что США, за счет партнерских программ часть средств уже вернули, да и за счет технического обслуживания зарабатывают по 30 млрд долларов в год. Но это все равно не исправляет картину с такими самолетами как F-15, F-16, F-18, AF-6, ситуация с B1-B вообще плачевная и я уже не говорю про B-52, которому постоянно продлевают жизнь, потому что замену ему найти не могут», — продолжает собеседник ФАН.

Необходимо также отметить, что в настоящее время США практически не занимаются созданием новых проектов стратегических бомбардировщиков. Единственная программа, которая заслуживает интереса, — это B-21, создаваемый на основе знаменитого B-2 Spirit. Но и он в корне проблему не решит.

«У американцев есть такое понятие — операционная доступность. Это когда из общего количества самолетов выделяются те, которые могут немедленно подняться в воздух и выполнить боевую задачу. Так вот у них сейчас операционная доступность авиапарка большинства самолетов падает, они все меньше их могут оперативно отправлять на задания. То есть нужно серьезно заниматься проблемой. Но у них очень сложно с финансами — нужно ремонтировать, нужно выпускать новые самолеты, нужно искать замену тем самолетам, которым свыше 30 лет, при этом половина американского военного бюджета в 700 млрд уходит на содержание войск и учебные программы», — говорит Леонков.

Другими словами, на ремонт и техническое обслуживание авиационной техники, в том числе стратегического назначения, денег у США практически не остается. Но и самая главная проблема кроется не в средствах, а в отсутствии специалистов.

«Когда американцы начали увлекаться новыми авиационными проектами, то традиционные специалисты оказались не у дел. Более того, их работу отдали на аутсорс, что, конечно, дешевле, но сказывается на качестве авиационной техники. Совокупность всех этих факторов и привела к проблемам: интенсивные боевые действия, недостаточное финансирование эксплуатации самолетов, поставки запчастей для ремонта, отсутствие подготовленных специалистов», — заключил эксперт.

Напомним, В-1B — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, один из трех типов тяжелых бомбардировщиков ВВС США. Предназначен для поражения стратегических целей противника с применением как ядерного, так и обычного оружия, а также для оказания поддержки силам общего назначения.