В Совфеде посоветовали Зеленскому избегать бессодержательной политики Порошенко

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал скандал, который развернулся вокруг его выступления в Брюсселе на встрече с Дональдом Туском, главой Евросовета. Зеленского упрекнули в том, что он повторил речь своего предшественника Петра Порошенко. Действующий глава украинского государства с иронией отреагировал на обвинения в свой адрес.

«Это точно моя речь? Не Петра Алексеевича? Да, точно, наша. Мы готовились вечером», — сказал он.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов также удивился, что Зеленский придерживается той же агрессивной антироссийской риторики, что и Порошенко. По мнению законодателя, новому главе государства стоит избегать подобных выпадов в адрес России, поскольку они являются бессодержательными.

«Действительно, это очень странное заявление, тем более это практически цитата, вырванная из тех речей, которые ранее произносил Порошенко», — констатировал член верхней палаты парламента.

По его словам, Киев делает все от него зависящее, чтобы разорвать связи с Москвой. Сенатор считает, что это приведет лишь к деградации экономики Украины и ее государственных институтов.

Также политик обратил внимание, что руководство некоторых европейских стран, воспринимающих происходящее в геополитике адекватно, уже открыто поддерживают курс сближения с Россией.

«Странно и то, что Украина ищет свое счастье в том, чтобы завершить «проект Россия». То есть связывает свое будущее с тем, чтобы «не стать Россией». Это идея «прогресса» через отрицание, через уничтожение, через конфликт с соседом. Это абсолютно порочная позиция. А самое главное, неконструктивная, потому что Евросоюз, по крайней мере, большинство его стран, кроме Польши, заинтересованы в нормальных отношениях с Россией. О чем, кстати, свидетельствует последнее решение кабинета министров Евросоюза, в котором прямо говорится о необходимости выстраивания нормальных отношениях с Россией и ее возвращения в структуры Евросоюза», — подытожил Олег Морозов.

Зеленский одержал победу во втором туре выборов президента Украины, ему удалось получить более 70% голосов.