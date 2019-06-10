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Токаев сохранит правительство Назарбаева с точечными перестановками

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Токаев сохранит правительство Назарбаева с точечными перестановками

Нур-Султан, 10 июня. Победивший на президентских выборах в Казахстане Касым-Жомарт Токаев заявил, что не собирается отправлять в отставку правительство. Тем не менее, он проведет ряд точечных перестановок в кабинете министров, передает РИА Новости.

Напомним, что возглавлявший некогда казахстанский сенат Касым-Жомарт Токаев победил на президентских выборах, набрав 70,76% голосов. Он сменит на посту главы республики Нурсултана Назарбаева, который руководил Казахстаном почти 30 лет. Кандидатами в президенты были семь человек, включая самого Токаева, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают сроком на пять лет.

В понедельник президент РФ Владимир Путин позвонил Токаеву и лично поздравил его с победой. Токаев в свою очередь заверил Путина, что продолжит политику своего предшественника, направленную на всестороннее сотрудничество с Россией.

 

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Автор: Антон Соколов
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