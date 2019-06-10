В отношении несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова необходимо применить профилактические меры. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

12 июня стало известно, что в День России в Москве готовится марш в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по делу о покушении на сбыт наркотиков. Как следует из информации на странице мероприятия в Facebook, организаторы акции — российские журналисты и активисты: Илья Азар, Евгений Берг, Ирина Гордиенко, Николай Данилов, Андрей Ковалев, Марина Литвинович, Артем Лоскутов, Елизавета Нестерова, Тася Никитенко, Лев Пархоменко, Григорий Туманов. Предполагается, что акция не будет согласована с московскими властями.

«Мы выходим мирно, в руках мы будем нести газеты со статьями об Иване Голунове, поэтому не будем согласовывать наш марш», — написали организаторы.

Одно из требований протестующих — немедленное освобождение Голунова до окончания следствия, которое должно установить, причастен ли журналист к сбыту наркотиков.

«Протестная публика в России в значительной части это люди, не обремененные особой социальной ответственностью. Они ведут свободный образ жизни, среди них много молодых людей без особого рода занятий, фрилансеров и так далее. Это такой новый люмпенизированный пролетариат, который предпочитает протестовать в поддержку любой «движухи», — отметил собеседник ФАН.

По его словам, «либеральный пролетариат» легко поднять на протест.

«Это масса крикливая, нахрапистая. Она все больше напоминают уличных квакеров, которые выполняют цель по дискредитации власти по любому поводу», — считает Александр Шатилов.

С другой стороны, и власть не всегда проявляет последовательность, считает собеседник ФАН.

«Мне кажется, сейчас российская оппозиция вдохновлена екатеринбургским опытом, когда агрессивному меньшинству удалось навязать волю большинству. Там у них прокатило, и теперь они будут педалировать каждое проявление социального недовольства в обществе или какую-то непростую ситуацию. Их задача — и себя пропиарить, и нанести урон власти», — уверен декан Финансового университета.

От власти требуется больше объяснительной работы, считает политолог.

«Поскольку любое замалчивание на руку либеральной (я бы даже сказал, либертарианской журналистике), которая в настоящий момент сделала ставку на огульное очернение власти», — отметил Александр Шатилов.

По его словам, власть пытается действовать в рамках закона, утверждая, что виновность или невиновность Голунова определит суд.

«Эта позиция в принципе правильная, но при этом требуется грамотное пиар-сопровождение. Иначе, выигрывая юридически, власть будет проигрывать в общественном мнении», — считает Александр Шатилов.

Что касается непосредственно готовящейся акции 12 июня, по его мнению, перегибать палку не стоит.

«Требуются профилактические мероприятия по недопущению больших скоплений людей. Подобные методики в мировой практике хорошо известны», — резюмировал собеседник ФАН.

Внештатный корреспондент издания «Медуза» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Следствие обвиняет его в незаконном хранении и продаже наркотиков. Оппозиционеры утверждают, что задержание Голунова связано с его профессиональной деятельностью.